Ove namirnice mogu "skratiti" prehladu: Stručnjaci objašnjavaju kako ubrzavaju oporavak

Ako želite da prehlada traje što kraće, uključite ovu namirnicu u ishranu.

Izvor: TSV-art/Shutterstock

Čak i najmanje curenje nosa može da vas izbaci iz ritma, naročito u sezoni prehlada, gripa i virusa. Ipak, odlazak u kuhinju po ukusne namirnice koje jačaju imunitet može da vam pomogne da brže stanete na noge. Određene vrste hrane zaista mogu da podstaknu odbrambeni sistem organizma.

"Ishrana nije samo unos kalorija. Možemo da biramo namirnice koje smanjuju rizik od bolesti i pomažu nam da se brže oporavimo. Hrana ne zamjenjuje lijekove, ali može da bude snažan saveznik kad je tijelo pod stresom, kao tokom prehlade", ističe Mišel D. Rejger, klinički nutricionista.

Nutricionisti otkrivaju da jedna grupa namirnica može da pomogne da se prehlada "skrati" zahvaljujući svojim antivirusnim svojstvima.

Citrusi pomažu da se prehlada kraće zadrži

Citrusno voće sadrži vitamin C, flavonoide i vodu koji pomažu u borbi protiv prehlade.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

"Citrusno voće podržava imuni sistem na više načina", objašnjava Mišel Rautenstajn, kardiološki dijetetičar sa portala EntirelyNourished.com.

Grejpfrut, limun i pomorandže sadrže vitamin C, flavonoide i vodu - savršenu kombinaciju koja može da skrati trajanje prehlade i ubrza oporavak.

1. Citrusi su bogati vitaminom C

Najpoznatiji benefit citrusnog voća je vitamin C, rastvorljivi antioksidans.

"Vitamin C pomaže funkciji bijelih krvnih zrnaca. Zahvaljujući tome, tijelo se efikasnije bori protiv infekcija", objašnjava dr Kris Mor, stručnjak za fitnes i ishranu.

Rejger dodaje da vitamin C smanjuje oksidativni stres i održava kožu i sluzokožu zdravom.

"One su prva linija odbrane od patogena", ističe.

Ipak, treba znati da vitamin C ne može da vas u potpunosti zaštiti od prehlade, niti da je "izliječi", ali redovan unos ovog vitamina podržava imuni sistem i može da ublaži simptome.

"Vitamin C ne liječi prehladu, ali može da skrati njeno trajanje i intenzitet", naglašava Lena Baković, dijetetičarka.

2. Citrusi sadrže snažne flavonoide

Pored vitamina C, citrusi su bogati biljnim jedinjenjima, flavonoidima, kao što su hesperidin, naringin i kvercetin. Oni imaju protivupalna i antivirusna dejstva.

"Kada se borimo s prehladom, tijelo stvara upalni odgovor, a ako je on prejak, simptomi mogu da potraju duže. Flavonoidi u citrusima pomažu da se taj odgovor reguliše i ubrza oporavak", objašnjava Rautenstajn.

Najvažniji flavonoidi u citrusima:

hesperidin - djeluje protivupalno i poboljšava zdravlje krvnih sudova. Neka istraživanja sugerišu da može pomoći i kod virusa poput korone.

- djeluje protivupalno i poboljšava zdravlje krvnih sudova. Neka istraživanja sugerišu da može pomoći i kod virusa poput korone. naringin - jača antioksidativnu zaštitu i može da ublaži simptome prehlade.

- jača antioksidativnu zaštitu i može da ublaži simptome prehlade. kvercetin - ima antivirusna i protivupalna svojstva.

3. Citrusi hidriraju organizam

Voda nije jedini način da spriječite dehidraciju. Citrusi sadrže i vodu i elektrolite. Dr Mor ističe da su oni ključni kada ste bolesni, jer pomažu tijelu da se oporavi i održi ravnotežu tečnosti.

Može li vitamin C da "izliječi" prehladu?

Nažalost, ne.

"Iako citrusi imaju svojstva koja jačaju imunitet, ne mogu garantovano da izliječe prehladu, ali mogu pomoći da brže prođe", kaže Baković.

Naravno, nijedna namirnica sama po sebi ne može da spriječi prehladu. Ishrana je samo jedan dio šire slike, ali važan dio. Rejger preporučuje i druge namirnice koje podržavaju imunitet:

bobičasto voće

sjeme bundeve i suncokreta

fermentisane namirnice poput jogurta

Ukratko, citrusi možda ne mogu da "izliječe" prehladu, ali sigurno mogu da pomognu. A ako ništa drugo, činija supe s rezancima nikada nije loša ideja.

Napomena: Sadržaj sa MONDO portala ima informativno-edukativni karakter i nije zamjena za konsultaciju sa ljekarom. Prije nego što primijenite bilo koji savjet iz oblasti medicine, obavezno se posavjetujte sa stručnjakom.

(Mondo.rs)