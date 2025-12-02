Predstavnik osramoćenog i osuđenog repera Paf Didija, tvrdi da Netliks nije imao dozvolu da koristi njegove snimke

Danas će na Netfliksu biti emitovana prva od četiri serije dokumentarnog filma "Sean Combs: The reckoning", o Paf Didiju, reperu koji se nalazi iza rešetaka.

Četvorodelna serija se bavi usponom i padom repera, a producent je 50 Cent, reper koji godinama unazad priča o problematičnom ponašanju hiphop mogula.

Sada je Didi, putem advokata, rekao da je objavljivanje ove serije "sramotni napad" i da je zasnovan na ukradenim snimcima.

U izjavi za TMZ, Didijev portparol Džud Englemajger kaže da se "Netfliksov takozvani dokumentrac oslanja na ukradene snimke koji nikada nisu bili odobreni za objavljivanje".

Ono što je posebno sporno za Didija je tvrdnja da Netfliks nelegalno koristi materijale koje je on prikupljao od tinejdžerskih dana, a koji su sačuvani kako bi reper sam ispričao svoju priču.

Englemajger je optužio striming servis da je "očigledno očajan pa senzacionalizuje svaku minutu života gospodina Kombsa, bez obzira na istinu, kako bi profitirao od beskrajne medijske pomame".

"Netflix je ukrao snimke": Paf Didi iz zatvora reagovao na dokumentarac koji izlazi o njemu, iznio šok optužbe

"Da je Netfliksu stalo do istine ili do pravnih prava gospodina Kombsa, ne bi izvlačio privatne snimke iz konteksta — uključujući razgovore sa njegovim advokatima koji nikada nisu bili namenjeni javnosti. Nikakva prava na taj materijal nikada nisu prenesena Netfliksu ili bilo kojoj trećoj strani".

"50 Cent je lična uvreda"

Osuđeni reper, koji služi 50 mjeseci zatvora zbog prekršaja povezanih s prostitucijom, posebno je ogorčen što Netfliks sarađuje s reperom 50 Centom, njegovim dugogodišnjim javnim protivnikom.

"Jednako je zapanjujuće da je Netfliks predao kreativnu kontrolu Kertisu ‘50 Cent’ Džeksonu, dugogodišnjem protivniku koji je previše vremena proveo klevećući gospodina Kombsa", rekao je Didijev predstavnik.

"Netflix je ukrao snimke": Paf Didi iz zatvora reagovao na dokumentarac koji izlazi o njemu, iznio šok optužbe

Netfliks odbacio optužbe

Rediteljka filma "The Reckoning", Aleksandrija Stejplton, za Netfliksovu publikaciju Tudum izjavila je da su materijali pribavljeni legalno. "Došli su do nas, snimke smo dobili legalno i imamo potrebna prava", rekla je.

Netfliks je projekat najavio kao "zapanjujuće istraživanje medijskog mogula, muzičke legende i osuđenog prestupnika", obećavajući nikad viđene i "eksplozivne" materijale, uključujući ekskluzivne intervjue sa ljudima iz Didijevog okruženja.

Pogledajte trejler: