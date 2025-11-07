logo
Obrt u slučaju ranjenog repera: Nakon 4 mjeseca otkriveno ko je zapravo upucao Sajfera, policija zaključila slučaj

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Reper Adnan Nikšić, poznatiji kao Sajfer upucan je u nogu prije četiri mjeseca, a sada je konačno rasvijetljeno šta se tog dana dešavalo.

Sajfer sam sebi pucao u nogu Izvor: Printscreen

Reper Sajfer je u julu ove godine završio u bolnici zbog povrede od vatrenog oružja, a policija je, prema navodima medija, okončala istragu slučaja.

Pogledajte fotografije koje je reper objavio nakon pucnjave:

Utvrđeno je da je muzičar sam sebi pucao u nogu. Navodno je do incidenta došlo nakon rasprave sa suprugom, iako ona u tom trenutku nije bila prisutna.

Sajfer je tokom davanja izjave potvrdio da je sam izazvao povredu, ali nije želio da otkriva više detalja o okolnostima koje su dovele do toga.

"Rekao je da je sam sebe ranio"

Njegova supruga otkrila da je njen muž u policiji dao izjavu da je on sam sebe ranio.

"On nije htio da zove policiju, ali nije bilo šanse da policajci ne izađu na lice mjesta kada je ovakva stvar u pitanju.Rekao im je da je upucao sam sebe, ako je on to rekao policiji, ja stojim pri tome što je izjavio. Ranjenog su ga ispitivali - rekla je Lejla za "Blic".

"Nisam kriminalac"

Inače, nakon pucnjave Sajfer se oglasio i osvrnuo na čitavu situaciju:

"Hvala vam na ogromnoj podršci. Da ne brinete, evo rana je tu, zarasta, sanirana, sve je super. Bio sam u policiji, rekao sam kratko i jasno šta sam imao, dalje nek ljudi rade svoj posao, to nije moja stvar. Ja nisam kriminalac, ja sam reper, umjetnik, zanimaju me moje pjesme i nastupi", rekao je reper, pa je dodao:

"Nastupi neće ispaštati zbog ovoga, dolazim na štakama, na nosilima, sa Hitnom ako treba, ali ću publiku da ispoštujem", istakao je on i najavio nastupe.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Bonus video:

Pogledajte

00:47
Sajfer pokazao ranu
Izvor: facebook/Adnan Sajfer Sajfa
Izvor: facebook/Adnan Sajfer Sajfa

(Kurir.rs)

