Reper Adnan Nikšić, poznatiji kao Sajfer upucan je u nogu prije četiri mjeseca, a sada je konačno rasvijetljeno šta se tog dana dešavalo.
Reper Sajfer je u julu ove godine završio u bolnici zbog povrede od vatrenog oružja, a policija je, prema navodima medija, okončala istragu slučaja.
Obrt u slučaju ranjenog repera: Nakon 4 mjeseca otkriveno ko je zapravo upucao Sajfera, policija zaključila slučaj
Utvrđeno je da je muzičar sam sebi pucao u nogu. Navodno je do incidenta došlo nakon rasprave sa suprugom, iako ona u tom trenutku nije bila prisutna.
Sajfer je tokom davanja izjave potvrdio da je sam izazvao povredu, ali nije želio da otkriva više detalja o okolnostima koje su dovele do toga.
"Rekao je da je sam sebe ranio"
Njegova supruga otkrila da je njen muž u policiji dao izjavu da je on sam sebe ranio.
"On nije htio da zove policiju, ali nije bilo šanse da policajci ne izađu na lice mjesta kada je ovakva stvar u pitanju.Rekao im je da je upucao sam sebe, ako je on to rekao policiji, ja stojim pri tome što je izjavio. Ranjenog su ga ispitivali - rekla je Lejla za "Blic".
"Nisam kriminalac"
Inače, nakon pucnjave Sajfer se oglasio i osvrnuo na čitavu situaciju:
"Hvala vam na ogromnoj podršci. Da ne brinete, evo rana je tu, zarasta, sanirana, sve je super. Bio sam u policiji, rekao sam kratko i jasno šta sam imao, dalje nek ljudi rade svoj posao, to nije moja stvar. Ja nisam kriminalac, ja sam reper, umjetnik, zanimaju me moje pjesme i nastupi", rekao je reper, pa je dodao:
"Nastupi neće ispaštati zbog ovoga, dolazim na štakama, na nosilima, sa Hitnom ako treba, ali ću publiku da ispoštujem", istakao je on i najavio nastupe.
