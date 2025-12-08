Iznenađenje nakon astronomskih cijena: Poznati brend se povlači sa RAM i SSD tržišta

Crucial proizvodi će biti dostupni do kraja februara 2026, a kompanija Micron prelazi na AI i poslovne kupce.

Ako ste mislili da je tržište RAM-a u lošem stanju, imamo loše vijesti za vas - upravo je postalo još gore. Kompanija Micron, vlasnik Crucial brenda, zvanično je saopštila da izlazi iz potrošačkog segmenta.

Drugim riječima, Micron će prestati da prodaje Crucial SSD-ove i RAM module.

Zašto je Micron donio ovakvu odluku? U saopštenju objavljenom na sajtu kompanije, Sumit Sadana, izvršni potpredsjednik i glavni poslovni direktor u Micron-u, izjavio je: "Rast koji pokreće veštačka inteligencija u data centrima doveo je do ogromne potražnje za memorijom i skladištem. Micron je donio tešku odluku da izađe iz Crucial potrošačkog biznisa kako bi poboljšao snabdijevanje i podršku za naše veće, strateške kupce u segmentima koji brže rastu".

Kako navodi portal Videocardz, ovo moglo ozbiljno da utiče na PC tržište, jer je Crucial izuzetno popularan među korisnicima.

Ipak, ova vijest ne znači da je za Crucial kraj. Micron kaže da će nastaviti da se fokusira na poslovne kupce. To znači da će i dalje isporučivati hardver proizvođačima računara poput HP-a, ASUS-a, Dell-a, Acer-a i drugih.

Crucial proizvodi ostaće dostupni na tržištu sve do kraja februara 2026. godine, a Micron kaže da će sarađivati sa partnerima kako bi obezbijedio garanciju i podršku korisnicima.