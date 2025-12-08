logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iznenađenje nakon astronomskih cijena: Poznati brend se povlači sa RAM i SSD tržišta

Iznenađenje nakon astronomskih cijena: Poznati brend se povlači sa RAM i SSD tržišta

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Crucial proizvodi će biti dostupni do kraja februara 2026, a kompanija Micron prelazi na AI i poslovne kupce.

Poznati brend se povlači sa RAM i SSD tržišta Izvor: Nor Gal / Shutterstock.com

Ako ste mislili da je tržište RAM-a u lošem stanju, imamo loše vijesti za vas - upravo je postalo još gore. Kompanija Micron, vlasnik Crucial brenda, zvanično je saopštila da izlazi iz potrošačkog segmenta.

Drugim riječima, Micron će prestati da prodaje Crucial SSD-ove i RAM module.

Zašto je Micron donio ovakvu odluku? U saopštenju objavljenom na sajtu kompanije, Sumit Sadana, izvršni potpredsjednik i glavni poslovni direktor u Micron-u, izjavio je: "Rast koji pokreće veštačka inteligencija u data centrima doveo je do ogromne potražnje za memorijom i skladištem. Micron je donio tešku odluku da izađe iz Crucial potrošačkog biznisa kako bi poboljšao snabdijevanje i podršku za naše veće, strateške kupce u segmentima koji brže rastu".

Kako navodi portal Videocardz, ovo moglo ozbiljno da utiče na PC tržište, jer je Crucial izuzetno popularan među korisnicima.

Ipak, ova vijest ne znači da je za Crucial kraj. Micron kaže da će nastaviti da se fokusira na poslovne kupce. To znači da će i dalje isporučivati hardver proizvođačima računara poput HP-a, ASUS-a, Dell-a, Acer-a i drugih.

Crucial proizvodi ostaće dostupni na tržištu sve do kraja februara 2026. godine, a Micron kaže da će sarađivati sa partnerima kako bi obezbijedio garanciju i podršku korisnicima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

memorija kompanija cijene

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS