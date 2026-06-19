"Ljudi, ja igram za Španiju": Bizarna scena na Mundijalu, obezbjeđenje mu nije dalo da prođe

Španski fudbaler Borha Iglesijas nije mogao da uđe u bazu reprezentacije jer mu obezbjeđenje nije dalo, nisu ga prepoznali.

Izvor: Printscreen/X/ElChinringuito TV

Španija je na startu Svjetskog prvenstva odigrala neriješeno sa Zelenortskim Ostrvima (0:0) i to je bilo jedno od velikih iznenađenja. Ne ide im ni van terena kada je u pitanju planetarni šampionat pošto su imali problem i sa obezbjeđenjem.

Ne svi, već napadač Borha Iglesijas. On se vraćao u trening kamp reprezentacije i nije mogao da uđe. Obezbjeđenje mu nije dalo da prođe.

La ANÉCDOTA más SURREALISTA de BORJA IGLESIAS.



El delantero de la selección no podía entrar al centro de entrenamiento... porque no le reconocían.pic.twitter.com/8OI833Um8y — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv)June 18, 2026

"Ja sam igrač, moram da uđem. Ja sam Borha Iglesijas, igram za reprezentaciju", izgovarao je Iglesijas, ali mu to nije mnogo pomoglo.

Zaboravio je da ponese akreditaciju sa sobom i ljudi iz obezbjeđenja nisu bili previše zainteresovani da to riješe bez potrebnih dokaza. Onda je napadač Selte izvadio telefon, pozvao nekoga i uspio da uđe.

Situacija jeste donekle bizarna, ali je činjenica i da je Iglesijas morao da ima sa sobom dokumentaciju i da je bila njegova greška.

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