"Ljudi, ja igram za Španiju": Bizarna scena na Mundijalu, obezbjeđenje mu nije dalo da prođe

Španski fudbaler Borha Iglesijas nije mogao da uđe u bazu reprezentacije jer mu obezbjeđenje nije dalo, nisu ga prepoznali.
Španija je na startu Svjetskog prvenstva odigrala neriješeno sa Zelenortskim Ostrvima (0:0) i to je bilo jedno od velikih iznenađenja. Ne ide im ni van terena kada je u pitanju planetarni šampionat pošto su imali problem i sa obezbjeđenjem.
Ne svi, već napadač Borha Iglesijas. On se vraćao u trening kamp reprezentacije i nije mogao da uđe. Obezbjeđenje mu nije dalo da prođe.
La ANÉCDOTA más SURREALISTA de BORJA IGLESIAS.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv)June 18, 2026
El delantero de la selección no podía entrar al centro de entrenamiento... porque no le reconocían.pic.twitter.com/8OI833Um8y
"Ja sam igrač, moram da uđem. Ja sam Borha Iglesijas, igram za reprezentaciju", izgovarao je Iglesijas, ali mu to nije mnogo pomoglo.
Zaboravio je da ponese akreditaciju sa sobom i ljudi iz obezbjeđenja nisu bili previše zainteresovani da to riješe bez potrebnih dokaza. Onda je napadač Selte izvadio telefon, pozvao nekoga i uspio da uđe.
Situacija jeste donekle bizarna, ali je činjenica i da je Iglesijas morao da ima sa sobom dokumentaciju i da je bila njegova greška.
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