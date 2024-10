Ragbista nije želio da laže za advokatsku kancelariju, pa nagrabusio!

Ragbista Vil Grin tvrdi da je odbio da lažno svjedoči o bolesti i da sada zbog toga mora da plati ljekarske preglede advokatskoj kompaniji koja mu je prethodno ponudila saradnju.

Engleski ragbista Vil Grin tvrdi da je dobio ponudu prema kojoj bi trebalo da prizna da ima ranu demenciju kako bi se pridružio tužbi protiv ragbi vlasti. Ponuda je podrazumijevala ljekarski pregled na osnovu kojeg bi Grinu bila potvrđena bolest i on bi se pridružio ostalim kolegama u tužbi.

Grin je prihvatio prijedlog advokatske kancelarije Rejlands Gert da skenira mozak, kako tvrdi D Telegraf. Riječ je o pravnoj firmi koja se bavi povredama igrača koja zastupa pobjednika Svjetskog kupa iz 2003. Stiva Tompsona i Gevina Hensona. Ipak, došlo je do nesporazuma u saradnji, nakon što je kompanija riješila da tuži Grina za hiljade funti koje je ostao dužan za pravne i medicinske troškove, a sve to nakon što je odbio da se pojavi na parnici.

Grin je otputovao u London 2022. u februaru kako bi obavio medicinske preglede. Međutim, nije dobio nikakve informacije o svojoj dijagnozi devet mjeseci, što je kod njega izazvalo, kako je naveo: "Ogromnu količinu stresa, anksioznosti i neprospavanih noći brinući o tome da li imam oštećenje mozga ili ne".

O svojoj dijagnozi i razgovoru sa doktorom je potom rekao: "Pokazao mi je četiri tačke na grafikonu za koje je tvrdio da su moj mozak i rekao, bez mnogo saosjećanja: "Izgleda da imate znake rane demencije". Moj svijet je tada pao u potpunu spiralu". Zbog izjave ljekara i želje da dođe do istine Grin je tražio izvještaje kako bi potvrdio dijagnozu, ali ih nije dobio. Uz to ragbista je naveo i da ga je kompanija neprestano jurila da postane dio parnice, a on još uvijek nije imao zvaničnu dijagnozu.

Grin je ubrzo zatražio mišljenje drugog stručnjaka, koji nije otkrio nikakvu povredu mozga, pa je ragbista odlučio da odustane od tužbe. "To bi počinilo prevaru na sudu, jer je utvrđeno da dijagnoza medicinskih vještaka pogrešna", rekao je Grin. Zbog toga su mu na naplatu stigli računi o neizmirenim troškovima pregleda koje je trebalo da pokrije advokatska kancelarija.

U svoju odbranu, advokatska kancelarija je napisala: "Vjerujemo da je ugovor o angažmanu na 37 stranica koje je gospodin Grin potpisao bio vrlo jasno", objavio je Ekspres sport. "Mi predstavljamo oko 900 podnosilaca zahtjeva koji su pretrpjeli neku vrstu povrede mozga baveći se sportovima koje su obožavali. Ni od koga nije zatraženo da plati bilo šta".

Potom su iz kompanije poručili: "Ovo je jedinstven mali dug kojim se bavila advokatska kancelarija treće strane. Testove gospodina Grina uradila su dvojica iskusnih neuro-specijalista, ali se on nije složio sa rezultatima i odlučio je da napusti akciju. Zamolili smo ga da plati neke od tih troškova, koji su u skladu da ugovorom o angažmanu", stoji u pismu advokatske firme.

Grin je rođen 25. oktobra 1973. u Litlhemptonu. Ostavio je veliki trag u sportu kojim se dugo bavio, od 1995. do 2005. igrao je za Vospos, dok je naredne dvije godine proveo u Linsteru. Za svoj prvi tim je upisao 164 nastupa i ekipi pomogao da osvoji četiri titule Prvenstva Engleske. Takođe, nosio je dres i reprezentacije Engleske.

