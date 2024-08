Razvratni život ragbi zvezde: Spiskao bogatsvo na drogu, muvao druge, pa optužio ženu da planira da ga ubije

Deni i Viktorija Siprijani rastali su se posle manje od tri godine braka, nakon što je otkrila da šalje poruke drugim ženama.

Izvor: Instagram printscreen / victoriarosecipriani

Bivši engleski ragbista, Deni Siprijani, otkrio je u novembru prošle godine da se razvodi od supruge Viktorije Rouz, poslije skoro tri godine braka. Viktorija je na njegovom mobilnom telefonu pronašla određene poruke, što je dovelo do njihovog raskida. Sada, skoro 9 mjeseci nakon raskida, Viktorija je podnijela zahtjev za razvod.

U intervjuu za The Sun, govorila je o njegovoj zavisnosti od droga, porukama koje je slao drugim ženama i svojoj novoj djevojci. Kako je rekla, Deni je trošio oko 600 funti mjesečno na drogu. Ragbista je ranije priznao da je koristio kokain i razne psihodelike, a otkrio je i da je koristio "magične pečurke" zbog kojih je svojevremeno bio ubijeđen da Viktorija "pokušava da ga ubije".

Izvor: Instagram printscreen / victoriarosecipriani

"Dosta mi je toga. Počelo je da me muči. Svaki dan je govorio da neće da se drogira, a onda bi im se vratio do podneva", rekla je ona. Deni je, tvrdi, jeo čokoladice u kojima su bile magične pečurke, a nikada nije znala da li je drogiran ili ne, s obzirom na to da je potpuno normalno funkcionisao na drogama.

"Jednog dana je uzeo veliku količinu i samo je ležao na podu. Mislila sam da ću moći da mu pomognem, a on je rekao da želi da prestane da koristi drogu. Deni je takođe uzimao mnogo lijekova, a ja sam odlučio da mi je dosta toga", rekla je ona. Njihov brak je krenuo nizbrdo nakon što je prestao da igra za Bat, a ona je primjetila poruke koje je slao drugim ženama. Pre toga je bila zabrinuta zbog bliskosti sa ženama na jednom događaju, nakon čega mu je proverila i telefon.

"Bila sam šokirana, to mi je slomilo srce. Poruke nisu bile se**i, ali je drugim ženama govorio da su lijepe, govorio im je o povezanosti koju osjeća sa njima. To nije nešto što želite da čitate", rekla je Rouz. Tada se par posvađao, a Deni je izletio iz kuće. O razvodu je obavijestio svoje pratioce na Instagramu.

Izvor: Instagram printscreen / dannycipriani87

"Viktorija i ja smo seli ovog vikenda i dogovorili se da se rastanemo poslije četiri godine braka. Iako smo se divno proveli zajedno, shvatili smo da je svako krenuo svojim putem i iako je ovo tužna vijest, ovo je takođe novo poglavlje za oboje u potrazi za srećom. Želim Viktoriji i njenoj djeci samo najbolje", glasila je objava.

Ubrzo se iselio iz njihove zajedničke kuće i nije prošlo mnogo vremena pre nego što je pronašao novu djevojku, Analin Mekord, piše Jutarnji list.

Izvor: Instagram printscreen / victoriarosecipriani

Ovo nije prvi put da je partnerka Siprijanija otrkila da se dopisuje sa drugim ženama. Naime, top model Keli Bruk je prije 11 godina ostavila Siprijanija pošto je otkrila da joj je bio nevjeran. Prema pisanju štampe, Siprijani je imao s**s sa najmanje sedam žena tokom sedmomesečne romanse.

Još fotografija iz perioda dok su Deni i Viktorija bili srećni u ljubavi pogledajte u galeriji:

(Kurir/MONDO)