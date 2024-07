"Probudio se i rekao da ga je sramota što me je oženio": Eva Ras se 3 puta udavala, a za njim i danas žali

Eva Ras progovorila je o svojim brakovima, ali i razvodima kroz koje je prošla.

Eva Ras, koja je prije nekoliko dana govorila o opakoj bolesti sa kojom se bori, nedavno je pričala i o ljubavnim iskustvima i osvrnula na period kada je sa svega 18 godina prvi put stala na "ludi kamen".

Glumica se tri puta udavala, a razvode je, kako priznaje, teško podnijela.

"Ljubav je nešto što nam Bog podari ili ne podari. Ali i kad podari, možemo je izgubiti. Ljubav je takvo biće, takvo stvorenje, koje može da nas napusti svakog trena. I ja sam to u mom životu doživjela kad sam se sa 18 godina udala za dečka koji nije mogao da živi bez mene. Koji je umirao kad me ne vidi. I jednog jutra se probudio i rekao da ga je sramota što me je oženio. Jer sad vidi da ja uopšte nisam takva kako je on mene vidio. I da to sad svi znaju da je on mene video kroz ljubav, to jest slijepu ljubav, i da nije vidio koja sam ja budala", rekla je ona tada.

Brakovi Eve Ras, tačnije prva dva, kako je sama govorila, bili su "studentski", dok je, s druge strane, njen treći suprug, čije prezime i danas nosi, bio i ostao njena prava ljubav.

"Bila je to prekrasna ljubav. Pitam se zašto sam osuđena da ostanem bez njega, bez mog Rasa. Poslije njega samo želim da umrem i odem gore da buem s njim. Znate li kako me je na kvarno oženio? Upoznala sam ga u utorak, a u subotu sam se udala za njega. Ma, odmah poslije mog drugog razvoda, imala sam 22 godine. Nisam se čak ni poljubila s njim, a već je insistirao na tome da me oženi", započela je.

"Salijetao me je pet dana, a onda sam mu odgovorila: 'Da, udaću se za Vas'. Tako je i bilo. Od dana kad sam postala njegova žena zaista sam osjetila šta znači prava sreća, a kasnije i kad smo dobili ćerku Krunu. On mi nijednog trenutka nije dozvoljavao da u kući pričam o poslu, nije želio da me gleda nervoznu. Nikada u kući nije pomenuta ta riječ, onda možete misliti koliko smo imali lijepih stvari za razgovor. Osnovali smo i Teatar nacionalne drame 1964. godine, gdje su se izvodila djela domaćih pisaca, a tri godine kasnije ja sam stekla svjetsku slavu zahvaljujući ulozi u filmu „Ljubavni slučaj“. Čak i tada kad sam putovala i muškarci me bili željni, nikada nisam pogledala drugog. Aman, nikada nisam pala u iskušenje da pomislim, a kamoli da prevarim muža", ispričala je ona jednom prilikom za "Nova S".

