Žena za koju svi tvrde da je najljepša na svijetu: Razlog je najnovija fotka, jedina zvijezda koja nema stilistu!

Najnovije modno izdanje Blejk Lajvli izazvalo je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Ako za neku damu kažu da je najkulturnija javna ličnost, to je definitivno Blejk Lajvli. Slavna glumica važi za jednu od omiljenih poznatih žena širom svijeta, što svakodnevno dokazuju i komentari na Instagramu gdje je prati više od 44 miliona ljudi. Tako je najnovija fotografija u rekordnom roku prikupila skoro 800.000 lajkova i pregršt komenatara. Razlog je modna kombinacija.

Blejk se slikala u stajlingu koji je nosila tokom turnere za film It Ends With Us. Izabrala je suknju od tila sa pojasom od šljokica i bijeli top sa cvjetnim dezenom luksuznog brenda Bode. Ovu kombinaciju uparila je sa elegantnim Christian Louboutin sandalama na petu, ali i skupocjenim nakitom. Frizura sa blagim talasima, po kojoj je Blejk prepoznatljiva, učinila je ovo izdanje savršenim.

Ova fotografija izazvala je mnogo komentara, a gotovi svi su pisali da je Blejk najljepša žena na svijetu. Najviše su pohvalili činjenicu da je ona jedina slavna glumica koja nema svog stilistu. Modne kombinacije bira sama, a zanimljivo je da nikada nije dobila negativne ocjene modnih stručnjaka. Naprotiv, sva glamurozna izdanja bila su bez greške.

"Ova žena je najljepša žena na svijetu", "Tako prirodna, tako lijepa i kulturna", "Prava princeza", "Blejk je boginja u svakom smislu te riječi", "Prizemna", "Nema stilistu, a bolje obučena od svih", "Koliko je lijepa", pisali su mnogi. Inače, suknja koju Blejk Lajvli nosi košta 1.100 evra, dok je cijena topa 815 evra.

Pogledajte izdanje Blejk Lajvli sa crvenog tepiha koje je izazvalo lavinu komentara:

