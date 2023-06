GLUMICA SE PRIJE 6 MESECI PORODILA I IZGLEDA KAO "AVION": Smršala nikad lakše u rekordnom roku, 3 PRAVILA su najvažnija

Kako je smršala glumica Blejk Lajvli poslije porođaja? Lični trener otkrio jednostavna pravila, oduševiće vas!

Blejk Lajvli je nedavno rodila četvrto dijete, a njen brak sa glumcem Rajanom Rejnoldsom važi za jedan od najstabilnijih u Holivudu. Rajan ne krije koliko je zaljubljen u svoju suprugu, koliko joj se divi ne samo zbog toga kako postiže da balansira između poslovnih i porodičnih obaveza, već i što nađe vremena da vodi računa o sebi, svom izgledu i zdravlju. Ova plavokosa holivudska zvijezda uvijek izgleda savršeno, vitkog stasa i besprijekornog stila, a kako joj to polazi za rukom i pored svih obaveza, koja je tajna njene izvajane figure, otkrio je njen lični tener Don Ladino.

Bukvalno šest mjeseci nakon četvrtog porođaja Blejk se pojavila u javnosti u top formi. I poslije prvog porođaja mnogi su se pitali kako joj je to uspjelo. Evo u čemu je "caka"...

Tokom godina, Blejk je postala toliko dobar prijatelj sa svojim fitnes trenerom, da se druže i van teretane. Ako neko zna šta je to što glumica radi da steše figuru, onda je to Don. Kako ističe, za svakoga ko mu se obrati za pomoć, on ima samo nekoliko pravila koja će im pomoći da ostanu u formi.

Njegova glavna preporuka je da se krećete što više. Ali to ne znači da morate svaki dan da imate naporne vježbe. Slušajte svoje tijelo. Ako ste umorni ili niste raspoloženi, uradite minimum ili uradite nešto što opušta: jogu ili istezanje. Takođe, ne zaboravite hodanje, to je odličan način da dodate aktivnost. Don ističe da je važno svakog dana napraviti najmanje 10.000 koraka.

Donovo sljedeće pravilo jeste da prestanete da brojite kalorije i da nastavite da jedete. Ako ste opsjednuti nutritivnom vrijednošću namirnica, tijelu je teško da smrša. U tok slučaju on ulazi u "režim pravljenja zaliha". Što znači, umjesto da smršate, vi ćete se još i ugojiti.

Prema riječima trenera, važno je da odvojite vrijeme za odmor. Redovan san, između sedam i devet sati, omogućiće vam da smršate, bukvalno ne radeći ništa. Jedino na čemu Don insistira jeste odricanje od alkohola. A sudeći po figuri Blejk Lajvli, ovi savjeti funkcionišu.

