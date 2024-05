Trejler pregledan VIŠE OD 222 MILIONA PUTA: Ovaj film bi mogao da bude veliki hit

Prvi zvanični trejler za film "It Ends With Us", sa Blejk Lajvli u glavnoj ulozi, postao je jedan od najgledanijih trejlera prošle godine, prenosi Deadline.

Film "It Ends With Us" definitivno će biti hit ovog ljeta. Romantična priča sa Blejk Lajvli i Rajlom Kinkejdom u glavnim ulogama, zasnovana je na romanu Kolin Huver.

Prema podacima sa sajta WaveMetrix, trejler je na raznim internet platformama pregledan više od 222 miliona puta. U prva 24 sata pregledan je čak 128,1 milion puta i pretekao je trejlere za neke od najiščekivanijih filmskih hitova, piše Index.

Priča prati Lili Blum (Lajvli), mladu ženu koja pokušava da pobjegne iz svog traumatičnog djetinjstva i odlazi u Boston, gdje otvara cvjećaru svojih snova. Lili se zaljubljuje u šarmantnog neurohirurga Rajla Kinkejda (Baldoni), sa kojim ulazi u vezu, ali ubrzo shvata da je njihova veza toksična kao i ona njenih roditelja. Sve se komplikuje nakon što se Atlas Korigan (Brendon Sklenar), njena prva ljubav, vrati u njen život.

Sporedne uloge tumače Dženi Slejt, Hasan Minhaj i Ejmi Morton. Na filmu su radili Soni Pictures i Vaifarer studio. "It Ends With Us" stiže u bioskope 9. avgusta ove godine.

