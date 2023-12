Da li biste je propoznali: Đavolica iz filma "U stvari ljubav" sada izgleda POTPUNO DRUGAČIJE (FOTO)

Hajko Makač, koja je igrala lik zavodnice u omiljenoj novogodišnjoj romantičnoj komediji, danas izgleda neprepoznatljivo!

Mnogi pamte lik zavodljive "đavolice" Mije, Hajko Makač (52) iz filma "Ljubav u stvari" iz 2003. Ovo ostvarenje je postalo senzacija od trenutka kada je se pojavio u bioskopima, a popularnost mu nije opala ni deceniju kasnije. I dan danas, ostaće jedan od omiljenih Božićnih romantičnih filmova, sa mnoštvo zvijezda i ljubavnih priča koje se prepliću.

Dok su mnogi glumci nakon ovog filma postali velike zvijezde, poput Kire Najtli, neki su rijetko viđani u javnost. Hajko Makač, koja igra ljubavnicu Alana Rikmana, i ne bira sredstva da zavede svog šefa, sada izgleda potpuno drugačije! U nezaboravnoj sceni, glumica se pojavljuje u izazovnoj haljini sa rogićima na glavi tokom novogodišnje žurke, u pokušaju da zavede lik Rikmana.

U filmu, ona se pojavljuje sa kratkom tamnom bob-frizurom, dok ona danas nosi nešto dužu plavu kosu. Dvadeset godina kasnije, rijetko ko bi prepoznao pedesttdvogodišnju glumicu. Hajke je njemačkog porijekla, a nakon uspjeha, uspela je da održi svoju karijeru "ispod radara", snimivši još jedan hit 2013. "The book thief".

Hajko se takođe bavi i muzikom, od pjesama koje je snimila izdvojili su se hitovi "Stand by Your Man" i "This Girl was Made for Loving". Od 2012. ona je i zaštitno lice jedne poznate kozmetičke kuće. Kada je njen privatni život u šitanju, bila je u vezi sa Danijelom Krejgom od 1996. do 2004. Glumica živi u Berlinu, i trenutno je u vezi sa Tristanom Puteom, a iz prethodnih veza ima tri ćerke.

