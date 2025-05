Zašto vas pas uporno gleda? Ako ovo radi bez treptanja, šalje upozorenje

Svaki vlasnik psa poznaje osjećaj kad ga ljubimac neprestano posmatra. Uvijek postoji dobar razlog.

Psi često dugo gledaju svoje vlasnike, čak i kada to vlasnicima može da djeluje pomalo neprijatno. Ponekad je jasno zašto vas pas gleda pravo u oči, na primjer, kad namiriše ukusnu hranu koju držite u ruci. U drugim situacijama, pas vas možda posmatra jer se ne osjeća dobro i pokušava to da vam saopšti. A nekad, djeluje kao da vas gleda bez ikakvog posebnog razloga. Čak i kad ne znate zašto vas pas gleda, on uvijek ima dobar razlog za to.

Psi gledaju kako bi komunicirali

Često psi koriste kontakt očima kako bi vam nešto poručili ili od vas zatražili. Psi vas posmatraju da bi shvatili šta radite. Ljudi i psi imaju poseban odnos - psi se prirodno vezuju za svoje vlasnike i zanima ih šta njihovi ljudi rade. Posmatranje je način na koji uče o vašem ponašanju. Nekada traže znak da ćete ih povesti u šetnju ili da je vrijeme za obrok. Ako ste ih naučili da reaguju na određene signale rukom ili glasom, mogu da vas gledaju u iščekivanju naredne komande. Ponekad vas jednostavno posmatraju jer žele da vas bolje upoznaju.

Nešto žele

Vaš pas možda želi nešto od vas. Mnogi vlasnici prepoznaju onaj uporan pogled kojim pas moli za hranu. Takođe, pas može da gleda da bi vam privukao pažnju jer želi napolje ili bi volio da se igrate s njim. Ovakvo ponašanje često ide uz nagovještaj igre ili pogled ka mjestu gde stoji povodac. Ako popuštate i dajete mu ono što želi kada vas tako gleda, podstičete to ponašanje. Ako vam to smeta, razgovarajte sa veterinarom kako biste naučili kako da to suzbijete.

Nešto nije u redu

Ponekad vas pas gleda molećivo jer mu nije dobro. Ako je povrijeđen ili bolestan, može da vas posmatra u nadi da ćete primjetiti da mu je loše. Ako primećujete da je pas manje aktivan nego inače i da mu je pogled staklast ili odsutan, proverite da li postoje znakovi povrede ili bolesti. U svakom slučaju, obratite se veterinaru.

Agresija

Intenzivan i nepomičan pogled može da bude znak agresije kod pasa. Psi međusobno fiksiraju pogled kako bi pokazali dominaciju. Ako pas nepomično i bez treptanja gleda osobu, to može da bude upozorenje da se skloni. Ovakvo ponašanje je češće upućeno strancima, naročito ako pas osjeća potrebu da vas zaštiti. Ako pas agresivno gleda vas ili člana porodice, to može da ukaže na ozbiljniji problem u ponašanju. Takvi psi mogu da budu opasni i najbolje je da se obratite veterinaru ili stručnjaku za ponašanje životinja.

Ljubav

Pas vas možda gleda iz čiste ljubavi. Psi vole svoje vlasnike i gledaju ih sa psećom verzijom "zaljubljenih očiju". Ako primjetite da vaš pas blago škilji dok vas gleda i ima opušteno držanje tijela - to je pogled pun nježnosti. Ako mu uzvratite pogled, to može da ojača vašu povezanost. Među psima i njihovim vlasnicima, međusobno gledanje u oči podiže nivo oksitocina, hormona ljubavi i sreće.

