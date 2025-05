Da li psi vide samo crno-bijelo? Odgovor veterinara Terzina je hladan tuš za vlasnike

Ako ste mislili da psi vide samo crno-bijelo, godinama ste vjerovali u zabludu.

Istraživanje prirode, strukture i sposobnosti pasa traje već nekoliko decenija. S vremena na vrijeme donose nove, iznenađujuće činjenice koje nam omogućavaju da bolje razumijemo pseću prirodu i ponašanje. Pitanja o tome kako pas vidi ili da li psi vide boje, često se javljaju među vlasnicima pasa i ljudima koji su strastveni ljubitelji ovih životinja.

O ovoj temi govorio je veterinar Vladimir Terzin u emisiji "150 minuta" na Prvoj. I ako ste mislili da psi vide samo crno-bijelo, onda ste godinama bili u zabludi.

"Psi ne vide crno-bijelo. Ono što psi ne vide, to je crveni i zeleni spektar. Mi to možemo da vidimo zato što u našoj mrežnjači postoje tri vrste ćelija koje primaju tu informaciju. Oni imaju samo dvije, tako da oni neke svjetlosne frekvencije ne primaju i ne mogu da ih vide. To što ne mogu da vide, odnosno, to što je crvenkasto i zeleno, kod njih je sivo", rekao je veterinar Terzin i dodao:

"Ostalo sve vide, ali moramo da kažemo da, što se tiče pasa, oko nije njihovo primarno čulo. Njihova primarna čula su njuh i sluh, tako da oni to što ne vide baš najbolje, nadoknađuju drugim čulima. Jednostavno vide boje, ali su ove drugačije. Za njih je trava siva, a ne zelena", objasnio je.

Zašto je ovo znanje korisno?

Na primjer, važno je kada kupujete još jednu igračku za svog ljubimca. Istraživanja jasno pokazuju da se mnoge igračke za pse proizvode u bojama koje psi ne mogu da razlikuju. Činjenica da psi mogu da razlikuju boje je dokaz da ove najpopularnije životinje imaju sposobnost da stalno iznenađuju. Ako želite da dobro razumijete ponašanje svog ljubimca, zapamtite kako doživljava boje i pokušajte da primijenite ovo znanje u njegovom svakodnevnom životu.

