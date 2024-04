Srbin je bio zvijezda australijskog fudbala, a danas biljka zbog tog sporta!

Legendarni srpski fudbaler je sada biljka, a njegova supruga je govorila o strašnom stanju u kome se nalazi. Sinovi više neće da gledaju utakmice zbog toga, a čuveni Bilbija je već godinama kao biljka zbog udaraca primljenih na terenu.

Vjerovatno niste čuli za Džona Bilbiju, ali trebalo bi! Ovaj Srbin je jedan od najvećih legendi australijskog fudbala, sporta koji je najsličniji ragbiju, mada ima i elemente fudbala u sebi. Prava je religija među Australijancima i ubjedljivo najpoznatiji i najpopularniji sport na ovom kontinentu, a priča ovog srpskog sportiste je sada potresla cijeli svijet.

Džon Bilbija je rođen 1959. godine, a njegovi roditelji Mirko i Slavica Bilbija su neposredno prije njegovog rođenja došli u Australiju, a Džon je šest godina igrao fudbal prije nego što su ga prijatelji uputili u australijski fudbal. Kada se preselio iz roditeljske kuće rodbina ga je vidjela na nacionalnoj televiziji kako igra nepoznati sport.

"To je bio priličan šok za nas. Znao sam da Džon igra fudbal, ali nismo znali šta je ova igra. Bili smo u šoku kada smo ga vidjeli na televiziji, zvali smo njegovog brata odmah da provjerimo da li je to on", ispričao je prije tridesetak godina australijskim medijima otac Mirko Bilbija.

Sada je u intervjuu australijskim medijima o užasnom stanju u kome se nalazi Džon Bilbija govorila njegova 43-godišbnja supruga Mišel. On je nepokretan, nesvjestan, ne može sam da se hrani, da ide u toalet... Kao biljka je, a sve zbog brojnih udaraca u glavu zadobijenih tokom karijere. Od Mišel mnogi očekuju da tuži ligu i klubove u kojima je igrao, ali kako ona kaže, to joj neće vratiti muža u normalno stanje. "Iskreno, ja sam iznenađena što je on i dalje sa nama, ali sada je samo sjenka sjajnog čovjeka kakav je bio. Svjetla su mu upaljena, ali unutra nema nikoga", rekla je Mišel u potresnom intervjuu.

Bilbija je odrastao u zapadnom dijelu Sidneja punom Srba, a roditelji su ispočetka željeli da mu zabrane da se bavi australijskim fudbalom u strahu od brojnih povreda. "Roditelji su prvo mislili da igram fudbal, igru koju su znali i voljeli još u Srbiji", rekao je on jednom prilikom. Na kraju su roditelji bili u pravu, ali niko se ovome nije nadao.

"Znali smo da će kako stari morati da ima operacije koljena i da će dobiti artritis, ali ovo nismo očekviali. Došlo je do faze u kojoj ne može da se hrani sam, ne može da priča niti da se obuče. Potrebna mu je stalna njega", govori njegova supruga. A ni sinovima nije lako...Odrasli su gledjaući oca na terenu i obožavali su australijski fudbal, a sada ne mogu da gledaju ni sekund nekog meča. "Ne žele više da gledaju utakmice. Prije neki dan mi je jedan sin rekao: 'Mrzim tu ligu zbog svega što su uradili tati!'"

Sada mu je 65 godina, a sa 56 su mu ljekari na rutinskom pregledu otkrili da je dobio ranu demenciju. Nekadašnja zvijezda timova poput Balmena, Paramate, Vestern Saburbsa i vjerovatno najpoznatijeg tima u državi Saut Sidneja je tada znao da ga ovo čeka. Redovni udarci u glavu tokom karijere morali su da dođu na naplatu, a on je odmah supruzi rekao strašne riječi. Pristao je da donira mozak za ljekarska istraživanja poslije smrti. "Rekao mi je: 'Neka ga uzmu, meni je svakako beskoristan!", rekla je Mišel i nastavila: "Nadam se da će se nešto dobro desiti poslije istraživanja na kojima će biti iskorišćen".

"Sastala sam se sa advokatom i objasnila mu šta su mi ljekari rekli. Da je sve to posljedica udaraca u glavu. Džon, Jan Roberts i Mario Feneh su zajedno bili u timu, a sada svi imaju probleme sa mozgom. Da li misli neko da je to samo slučajnost?", zapitala se Mišel Bilbija, a onda objasnila zašto ne želi da tuži bilo koga: "Dobijanje slučaja na sudu neće vratiti Džona na staro. Ne želim njihov novac, ne vidim poentu u tome."

Svjedoci smo da brojni igrači u NFL-u poslije karijera imaju ogromne zdravstvene probleme, ali opasnosti australijskog fudbala i dalje nisu toliko poznate onima koji se bave sportom. "Da je znao kakve su opasnosti, nikada se ne bi bavio australijskim fudbalom. Danas ne postoji svijest o tome među igračima, a oni su veći i snažniji nego osamdesetih kada je Džon igrao. Igra se brže i igrači dobijaju teže udarce. Samo kad bi znali šta može da im se desi", ističe supruga najboljeg srpskog igrača australijskog fudbala.

Džon Bilbija je bio i kod poznatog neurohirirga doktora Beneta Omalua, po kome je snimljen i film u kome ga glumi Vil Smit. On je objasnio da zapravo jedan jak udarac nije problem. "Bio je sjajan, objasnio nam je da nokauti zapravo nisu problem već stalni udarci koji pomjeraju mozak. Pogledajte NFL igrače, oni imaju kacige i ne padaju u nesvijest, ali se udaraju i zato dobijaju oštećenja na mozgu", naglasila je supruga.

