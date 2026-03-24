Legendarni srpski sportista živio kao biljka: Potresna sudbina jednog od najboljih, nije govorio pred smrt

Legendarni srpski ragbista Džon Bilbija posljednje godine života proveo je "kao biljka" zbog silnih udaraca koje je tokom karijere dobio na terenu.

Mnogi vjerovatno nisu znali, ali poznati ragbista Džon Bilbija imao je srpsko porijeklo. Riječ je o jednoj od najvećih legendi ovog sporta, ali slava na terenu nije se nastavila i van njega. čak naprotiv, Bilbija je preminuo 24. avgusta 2024, u 66. godini, ali period prije toga proveo je u mukama. U 65. ljekari su mu otkrili početak rane demencije i tada je za porodicu Bilbija počeo pakao.

Džon je rođen 1959, od oca Mirka i majke Slavice, ali u Australiji. Njegovi roditelji emigrirali su nešto prije rođenja sina, a s obzirom na to da su bili u drugoj sredini, ime Džon zvučalo je kao savršena prilika da se prilagode novonastaloj situaciji. Tako je mali Bilbija počeo da trenira fudbal, kojem je bio odan šest godina, a onda su ga prijatelji usmjerili na australijski fudbal. Po napuštanju roditeljske kuće, porodica je ubrzo vidjela Džona na televiziji kako s uspjehom igra dotad nepoznati sport.

VALE John Bilbija - Magpie #849 ️@westsmagpiesis saddened to learn of the passing of 1986-87 Magpie John Bilbija after a battle with Dementia.



John played 40 FG games for the Wests and was a tough player in a tough era.



Our thoughts are with John's Family at this time

"To je bio priličan šok za nas. Znao sam da Džon igra fudbal, ali nismo znali šta je ova igra. Bili smo u šoku kada smo ga vidjeli na televiziji, zvali smo njegovog brata odmah da provjerimo da li je to on", ispričao je prije tridesetak godina australijskim medijima otac Mirko Bilbija.

Džon je tokom karijere igrao za Vestern Saberbs, Belmejn, Paramatu i Saut Sidnej. Ragbi karijera definitivno ga je koštala bezbrižnog života poslije profesionalnog sporta, a o tome je govorila i njegova supruga Mišel. U razgovoru za australijske medije objasnila je pakao kroz koji je ragbistra srpskih korena prošao.

"Dobijanje slučaja na sudu neće vratiti Džona na staro"

Džon je nekoliko godina pred smrt bio nepokretan, a potom nesvjestan do te mjere da nije mogao sam da se hrani i odlazio u toalet. U intervjuu od prije nekoliko godina Mišel je istakla da je srećna jer joj je suprug i dalje među živima. Iako su mnogi očekivali da Mišel tuži ligu zbog problema koji su zadesili porodicu Bilbija, ona nije željela da ide tim putem.

"He’s just a shell of the lovely man he was…the lights are on but no one’s home. It's got to the stage where he can't feed himself, can't talk, can't dress himself…he needs fulltime care.”



"Sastala sam se sa advokatom i objasnila mu šta su mi ljekari rekli. Da je sve to posljedica udaraca u glavu. Džon, Jan Roberts i Mario Feneh su zajedno bili u timu, a sada svi imaju probleme sa mozgom. Da li misli neko da je to samo slučajnost?", zapitala se Mišel Bilbija, a onda objasnila zašto ne želi da tuži bilo koga: "Dobijanje slučaja na sudu neće vratiti Džona na staro. Ne želim njihov novac, ne vidim poentu u tome."

"Iskreno, ja sam iznenađena što je on i dalje sa nama, ali sada je samo sjenka sjajnog čovjeka kakav je bio. Svjetla su mu upaljena, ali unutra nema nikoga", rekla je Mišel tada u potresnom intervjuu.

"Znali smo da će, kako stari, morati da ima operacije koljena i da će dobiti artritis, ali ovo nismo očekivali. Došlo je do faze u kojoj ne može da se hrani sam, ne može da priča niti da se obuče. Potrebna mu je stalna njega", otkrila je tad.

Da i sinovima proslavljenog ragbiste nije lako, govori i činjenica da više ne gledaju sport koji je obilježio život Džona Bilbije. "Ne žele više da gledaju utakmice. Prije neki dan mi je jedan sin rekao: 'Mrzim tu ligu zbog svega što su uradili tati'".

It was great to see Wests Magpies FC Director Alan Fallah recently present Magpie #849 John Bilbija with his official players medal.



John played 40 FG matches for@westsmagpiesbetween 1986-87



Our thoughts are with John at this time as he battles some health issuespic.twitter.com/e4aAtCbwgZ — Western Suburbs Magpies (@westsmagpies)May 8, 2024

Problemi koje nose fizički zahtjevni sportovi i danas su velika briga profesionalnim igračima. Upozorenja su sada glasnija, oprema nešto kvalitetnija, pravila promijenjena, a nekad nije bilo tako. "Da je znao kakve su opasnosti, nikada se ne bi bavio australijskim fudbalom. Danas ne postoji svijest o tome među igračima, a oni su veći i snažniji nego osamdesetih kada je Džon igrao. Igra se brže i igrači dobijaju teže udarce. Samo kad bi znali šta može da im se desi".

Džon Bilbija je bio i kod poznatog neurohirirga doktora Beneta Omalua, po kome je snimljen i film u kome ga glumi Vil Smit. On je objasnio da zapravo jedan jak udarac nije problem. "Bio je sjajan, objasnio nam je da nokauti zapravo nisu problem već stalni udarci koji pomjeraju mozak. Pogledajte NFL igrače, oni imaju kacige i ne padaju u nesvijest, ali se udaraju i zato dobijaju oštećenja na mozgu", naglasila je supruga.

"Rekao je da će donirati mozak"

U kakvoj situaciji je bio Džon Bilbija pojašnjava i izjava najboljeg sprskog igrača australijskog fudbala. Ideju Bilbije kasnije je prenijela i supruga - riješio je da donira mozak poslije smrti. "Rekao mi je: 'Neka ga uzmu, meni je svakako beskoristan'", rekla je Mišel i nastavila: "Nadam se da će se nešto dobro desiti poslije istraživanja na kojima će biti iskorišćen".

I da je poslušao roditelje možda bi čitava situacija bila drugačija. Oduvijek su strahovali za sina, a u prvi mah i nisu znali da se bavi australijskim fudbalom. Zapravo, mislili su nešto drugo, otkrio je Bilbija jednom prilikom: "Roditelji su prvo mislili da igram fudbal, igru koju su znali i voljeli još u Srbiji".

