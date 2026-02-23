Crvena zvezda može direktno u Ligu šampiona: Evo od čega zavisi tim Dejana Stankovića

Prvo mjesto na tabeli Superlige Srbije i UEFA koeficijent koji su godinama prikupljali približili su Crvenu zvezdu direktnom plasmanu u Ligu šampiona.

Crvena zvezda je pobijedila Partizan u 24. kolu Superlige i šest mečeva prije početka plej-ofa u kojem će se odlučivati o tituli ima četiri boda prednosti u odnosu na najvećeg rivala. Taj položaj na tabeli, ali i koeficijent stvaran prethodnih godina, otvaraju mogućnost da Crvena zvezda naredne sezone kao direktan učesnik stigne u Ligu šampiona!

Ukoliko se poklope rezultati u nekoliko liga, Crvena zvezda će preskočiti sva kvalifikaciona kola i odmah biti u grupi najboljih evropskih timova. Da bi se to desilo potrebno je da titulu u Grčkoj osvoji AEK, da šampioni svojih država ne budu Rendžers, Šahtjor i Ferencvaroš ili da srpski predstavnik kroz Ligu Evrope dodatno popravi svoj učinak i tako sam odluči o svojoj sudbini.

Crvena zvezda je po koeficijentu poravnata sa Dinamom iz Zagreba, aktuelnim liderom prvenstva u Hrvatskoj, ali ima prednost u odnosu na taj klub. Kada bi se ovako završili šampionati, Zvezda bi išla u grupnu fazu dok bi Dinamo morao da počne kvalifikacije u drugom kolu. Pogledajte detaljan pregled:

U kakvoj su situaciji timovi ispred Crvene zvezde?

Kada bismo uključili u konkurenciju i timove koji trenutno nisu prvoplasirani u svojim šampionatima, Crvena zvezda bi bila sedma na spisku timova koji konkurišu za direktan ulazak u Ligu šampiona. Srećom po crveno-bijele, niko od šest ekipa sa najvećim koeficijentom trenutno ne zauzima prvo mjesto u svom prvenstvu!

Najveći koeficijent ima Olimpijakos (62.250), ali crveno-bijeli iz Pireja imaju dva boda manje od AEK-a. Ekipa Marka Nikolića, Luke Jovića, Marka Grujića i Mijata Gaćinovića trenutno je lidar u grčkom šampionatu, a to pogoduje Crvenoj zvezdi jer je po koeficijentu bolja od tima koji ima pravu srpsku koloniju.

Ekipa Rendžersa ima veliki koeficijent (59.250), ali nema prvo mjesto u svom prvenstvu. Iznenađujuće, na prvoj poziciji je Harts, koji ima četiri boda više od najbližeg pratioca - uz napomenu da bi Seltik mogao da im priđe na tri boda kada odigra ranije odloženi meč. U tom slučaju bi Rendžers pao na treće mjesto na tabeli, a Zvezdi odgovara da oni ne osvoje titulu.

Treći tim ispred Crvene zvezde je Kopenhagen (54.375), ali o njemu crveno-bijeli ne moraju da misle. Trenutno se Kopenhagen nalazi na mjestu koje vodi u plej-aut i ima čak 18 bodova manje od prvoplasirane ekipe u šampionatu, pa uopšte nije realno da se nadaju tituli u ovoj sezoni.

Ozbiljan rival je i Šahtjor iz Donjecka (50.250), koji je najbliži prvom mjestu od svih timova koji su ispred Crvene zvezde. Ukrajinski tim je trenutno na drugoj poziciji, ali ima isti broj bodova kao prvoplasirana ekipa na tabeli, pa nije isključeno da u narednom periodu prestigne lidera - ekipu LNZ iz Čerkasija. Loša vijest za Zvezdu je i plasman Šahtjora u osminu finala Konferencijske lige, gdje će imati priliku dodatno da uveća koeficijent.

Preostala dva tima protiv kojih se Crvena zvezda bori imaju isti koeficijent, ali je mađarski Ferencvaroš (48.250) u nešto boljem položaju zbog domaćeg prvenstva. Prvo mjesto na tabeli u Mađarskoj zauzima Đer, koji ima šest bodova i jednu utakmicu više od Ferencvaroša. Borba za titulu biće neizvjesna, a zeleno-bijeli imaju čemu da se nadaju.

Koeficijent bolji od Crvene zvezde ima još i PAOK, ali tim iz Soluna je u teškoj poziciji. Oni su tri boda iza Olimpijakosa i pet bodova iza AEK-a, a morali bi da prestignu oba tima i domognu se titule da bi bili u konkurenciji za direktan plasman u Ligu šampiona.

