U Zvezdi nije dobio šansu, sad je prvi strijelac Lige Evrope

Petar Stanić u dresu Ludogoreca prosto blista ove sezone.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Talentovani srpski fudbaler Petar Stanić nastavlja da briljira ove sezone u Ligi Evrope i završio je kao najbolji strijelac ligaškog dijela sezone u ovom takmičenju. Svoju golgetersku seriju Stanić je nastavio i u četvrtak uveče kada je pogodio za pobjedu Ludogoreca protiv Nice (1:0), samim tim i za plasman u nokaut fazu za Bugare.

Stanić je pogodio u 42. minutu na asistenciju Kaja Vidala, lijevog krila Ludogoreca, što je na kraju bilo dovoljno da se Bugari pronađu među 24 najbolje ekipe Lige Evrope i da obezbijede mjesto na žrijebu.

Bilo bi i neobično da nisu uspeli u tome kada je već Petar Stanić prvi strijelac takmičenja i postigao je čak sedam golova za Ludogorec, od ukupno 12 koliko je Ludogorec dao u Ligi Evrope. Uz to, Stanić je imao i jednu asistenciju, pa se može reći da vuče sve konce u napadu u Razgradu.

Stanić je golove dao Malmeu, Jang Bojsu, PAOK-u i Nici, odnosno postigao je het-trik protiv Selte kada je igrao kao napadač za Ludogorec, dok je obično na mjestu centralnog ili ofanzivnog veznog.

Ove sezone ima još i četiri gola i šest asistencija u prvenstvu Bugarske i vidjećemo da li će Ludogorec uspjeti da ga zadrži ove zime, pošto ima već ponude za njega iz Španije. Ljetos je stigao iz TSC-a za 1,8 miliona evra, a pamtimo da je ponikao u Dinamu iz Pančeva, pa Železničaru, gdje ga je Crvena zvezda primjetila i dovela za 100 hiljada evra. Nije dobio pravu šansu i više je igrao na pozajmici u Spartaku da bi zablistao u TSC-u i skrenuo pažnju na sebe.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:15 Stanković o Tiknizijanu i Avdiću Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)