Srbin je najbolji strijelac Lige Evrope: Tiho otišao u inostranstvo, cijela Evropa sada zna ko je Petar Stanić

Srbin je najbolji strijelac Lige Evrope: Tiho otišao u inostranstvo, cijela Evropa sada zna ko je Petar Stanić

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Golgeter Ludogoreca Petar Stanić najbolji je strijelac Lige Evrope sa šest golova. Ne prestaje da pogađa.

Petar Stanić najbolji strijelac Lige Evrope Izvor: Nikolay DOYCHINOV / AFP / Profimedia

Srpski internacionalac Petar Stanić (24) ponovo je bio strijelac za Ludogorec u Ligi Evrope. Postigao je prvi gol na utakmici protiv PAOK-a, okončanoj dramatičnim 3:3. Bivši igrač Zvezde i TSC-a pogodio je u 33. minutu poslije prodora, nakon što je predriblao dvojicu igrača i bio na pravom mjestu poslije "rikošeta" u petercu.

Na taj način, Stanić je postao najbolji strijelac u Ligi Evrope u ovom trenutku, jer je već postigao šest golova, uključujući i het-trik u pobjedi protiv Selte u prošlom kolu, kao i pogotke protiv Malmea i Jang Bojsa.

Norveški trener Ludogoreca Pet Matijas Hegmo počeo je sezonu računajući na Stanića u veznom redu, postavljajući ga u uloge zadnjeg i centralnog veznog, ali ga je tokom jeseni "gurao" ka napadu i sada igra najisturenijeg napadača bugarskog tima. 

Stanić je ovog ljeta došao iz TSC-a za oko dva miliona evra i taj transfer pokazuje se jednim od najboljih poslova Ludogoreca ove decenije.

Lista strijelaca Lige Evrope

  1. Petar Stanić (Ludogorec) 6 golova
  2. Hamza Igamane (Lil) 4
  3. Barnabas Varga (Ferencvaroš) 4
  4. Korentan Toliso (Lion) 4
  5. Igor Žezus (Notingem Forest) 4
  6. Antoni (Betis) 3
  7. Đerdan Šačiri (Bazel) 3...

Kako stoji Stanićev tim?

Ludogorec je ispustio pobjedu protiv PAOK-a u završnici meča, jer je tinejdžer Solunjana Anestis Mitu iskoristio u 90. minutu spretnu asistenciju Janisa Konstantelijasa u petercu da postavi konačnih 3:3.

Na taj način, Stanićeva ekipa pred mečeve protiv Rendžersa u gostima (22.1) i Nice kod kuće (29.1) zauzima 23. poziciju na tabeli u ovom trenutku i blizu je granice koja dijeli timove koji će u plej-of od onih koji završavaju u januaru. Neposredno ispod nje u ovom trenutku je Dinamo iz Zagreba poslije još jednog evropskog debakla na Maksimiru.



