"Hemija je mnogo bolja": Džekiri otkrio kako je povratak Karlika Džounsa uticao na Partizan

Košarkaš Partizana Tonje Džekiri iznio je utiske pred meč 29. kola Evrolige.

Izvor: MONDO

Centar Partizana Tonje Džekiri u sezoni 2022/23 bio je dio Fenerbahčea. Međutim, tim iz Turske znatno je promijenio sastav, postao šampion Evrolige i sada je pretnja svakom rivalu u elitnom takmičenju. Pred gostovanje u Istanbulu Džekiri je analizirao situaciju u timu, povratak Karlika Džounsa, kao i bivši klub.

Fenerbahče nije najbolje startovao, kao i minule sezone, ali je kroz nekoliko mjeseci uigravanja zasjeo na prvo mjesto Evrolige sa 20 pobeda i sedam poraza. Zbog toga je ekipa Šarasa Jasikevičijusa apsolutni favorit, na gostujućem, a prije svega i na domaćem terenu.

"Naše očekivanje je da igramo bolju košarku i da se takmičimo na visokom nivou.Oni su najbolji tim, šampioni. Imamo veliko poštovanje prema njima", započeo je centar Partizana.

Pogledajte 03:47 Tonje Džekiri Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

"Igraju na domaćem terenu. Treba samo da izađemo i da se takmičimo. Mislim da imamo igrače u ovom timu koji mogu da pariraju na svakoj poziciji. Samo to treba da pokažemo i da se nadamo dobrom rezultatu. To je ono na šta smo trenutno fokusirani."

Povratak Kalika Džounsa čekala je publika, navijači, ali pre svega ekipa kojoj je mnogo nedostajao na terenu.

"Prilično dobro. Nije bilo mnogo stvari koje smo morali da prilagođavamo. Samo treba da pročitamo određene situacije u igri i da pronađemo prava rješenja u pravom trenutku. U odbrani treba da komuniciramo. To smo i radili. Imali smo individualne i timske treninge zajedno i mislim da je hemija mnogo bolja. Uglavnom pokušavamo da njega uvedemo u ritam, jer znamo kakav je igrač. Kada je on u svom ritmu, to mnogo pomaže timu. To nam je glavni fokus. Osjeća se bolje, energija mu je na višem nivou i srećni smo što se vratio."

Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Fener će Partizan dočekati bez iskusnog Nikola Melija.

"I dalje su dobar tim. Ne mogu da zanemarim kup utakmicu koju su igrali bez njega - odigrali su veoma dobro. Imaju druge igrače koji mogu da iskoče i preuzmu odgovornost. On donosi mnogo timu, ali u isto vrijeme imaju momke koji su tu već neko vrijeme i dobro poznaju timsku hemiju. Ne fokusiramo se na Meliја. Fokusiramo se na Fenerbahče kao cjelinu. Imaju sjajne plejmejkere i igrače koji mogu da poentiraju na različite načine. Moramo da pronađemo način da ih zaustavimo i usporimo, to je najvažnije."

Iako je nedavno nosio dres Fenerbahčea, ekipa se znatno promijenila u poslednjih nekoliko sezona.

"To je potpuno novi tim, novi trener. Drugačije je okruženje, drugačiji način igre, dolaze kao šampioni. To je drugačija situacija. Nemamo nikakav trik - samo treba da odemo tamo i da se borimo, da pariramo njihovom intenzitetu."

Džekiri nije bio prvi izbor Đoana Penjaroje za put u Niš na Kup Radivoja Koraća, pa je košarkaš Partizana period "odmora" iskoristio za trening.

"Bili smo ovdje, trenirali. Bio sam sa Karlikom Džounsom i Šejkom Miltonom.Svi smo bili ovdje i radili. Nismo zapravo imali pauzu. Trenirali smo, u isto vrijeme pratili utakmice i navijali za momke. Nije bilo prave pauze za nas, samo pauza od utakmica. Morali smo da održavamo fizičku spremu i budemo u formi za ovu utakmicu", zaključio je Tonje Džekiri na konferenciji za medije pred meč protiv Fenerbahčea koji je na programu u srijedu od 18.45.

Pogledajte 06:22 Karlik Džouns Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!