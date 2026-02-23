Oglasio se Partizan: Stavljena tačka na slučaj Dilana Osetkovskog

Dilan Osetkovski biće na raspolaganju Partizanu već u narednoj utakmici protiv Fenerbahčea u Evroligi.

Trener KK Partizan Đoan Penjaroja ponovo može da računa na Dilana Osetkovskog koga nije bilo u sastavu još od evroligaškog meča sa Real Madridom u Beogradu. Kao što je poznato, Osetkovski je pred taj meč suspendovan zbog ranijeg slučaja dopinga u Španiji, a sada se klupko polako odmotava.

"Dilan Osetkovski će ponovo igrati za Partizan Mozzart Bet. Pravni zastupnici igrača su isposlovali privremenu mjeru po kojoj je suspenzija ukinuta, što je potvrđeno i od strane FIBA. Praktično, to znači da više ne postoje prepreke i da Dilan Osetkovski može da igra za Partizan. Kada je čitav slučaj u pitanju, interesi crno-bijelih su u potpunosti pravno zaštićeni", naglašavaju iz Partizana poslije odluke suda u Španiji.

Ostaje da se vidi da li ovo i zvanično znači da Dilan Osetkovski ne može više da bude suspendovan u ovom postupku i da li je moguće da se ponovo aktivira kazna za njega, što bi svakako bilo vrlo loše po Partizan.

Ove sezone Dilan Osetkovski prosječno bilježi inače 6,7 poena po meču, uz 2,6 skokova i jednu asistenciju.

Očekuje se da u narednim danima potpiše novi ugovor s Partizanom, do kraja naredne sezone.

