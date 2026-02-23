logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oglasio se Partizan: Stavljena tačka na slučaj Dilana Osetkovskog

Oglasio se Partizan: Stavljena tačka na slučaj Dilana Osetkovskog

Autor Milutin Vujičić
0

Dilan Osetkovski biće na raspolaganju Partizanu već u narednoj utakmici protiv Fenerbahčea u Evroligi.

Oglasio se Partizan: Stavljena tačka na slučaj Dilana Osetkovskog Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Trener KK Partizan Đoan Penjaroja ponovo može da računa na Dilana Osetkovskog koga nije bilo u sastavu još od evroligaškog meča sa Real Madridom u Beogradu. Kao što je poznato, Osetkovski je pred taj meč suspendovan zbog ranijeg slučaja dopinga u Španiji, a sada se klupko polako odmotava.

"Dilan Osetkovski će ponovo igrati za Partizan Mozzart Bet. Pravni zastupnici igrača su isposlovali privremenu mjeru po kojoj je suspenzija ukinuta, što je potvrđeno i od strane FIBA. Praktično, to znači da više ne postoje prepreke i da Dilan Osetkovski može da igra za Partizan. Kada je čitav slučaj u pitanju, interesi crno-bijelih su u potpunosti pravno zaštićeni", naglašavaju iz Partizana poslije odluke suda u Španiji.

Ostaje da se vidi da li ovo i zvanično znači da Dilan Osetkovski ne može više da bude suspendovan u ovom postupku i da li je moguće da se ponovo aktivira kazna za njega, što bi svakako bilo vrlo loše po Partizan.

Ove sezone Dilan Osetkovski prosječno bilježi inače 6,7 poena po meču, uz 2,6 skokova i jednu asistenciju.

Očekuje se da u narednim danima potpiše novi ugovor s Partizanom, do kraja naredne sezone.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

03:55
Đoan Penjaroja izjava pred Real Madrid
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dilan Osetkovski KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC