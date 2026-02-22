Osetkovski potpisao novi ugovor sa Partizanom: Suspenzija ukinuta, ovo su detalji

Krilni centar Partizana Dilan Osetkovski biće u sastavu za utakmicu sa Fenerbahčeom 25. februara.

Košarkaš Partizana Dilan Osetkovski nastaviće svoju misiju u Humskoj, pošto mu je ukinuta suspenzija zbog kršenja antidoping pravila, nezvanično saznaje "Mozzartsport". Krilni centar se vraća u tim i biće na raspolaganju Đoanu Penjaroji već za utakmicu sa Fenerbahčeom u Evroligi koja je na programu za tri dana.

Kako se navodi, potpisan je i novi ugovor, što je bilo neophodno zbog pravnih okolnosti. Saradnja je dogovorena do kraja naredne sezone, uz opciju izlaska iz ugovora već na kraju tekuće, kako za klub, tako i za igrača.

Zašto je potpisan novi ugovor?

Kada je španska antidoping agencija izrekla suspenziju Osetkovskom zbog slučaja korišćenja marihuane iz 2023. godine na dan utakmice sa Real Madridom u Evroligi, Partizan je aktivirao klauzule iz ugovora i raskinuo saradnju sa igračem koji je potom naoustio Srbiju. Ipak, žalba je urodila plodom i sve je riješeno na najbolji mogući način po igrača, ali i crno-bijele.

Osetkovski se ponovo priključio treninzima crno-bijelih koji su se vratili iz Niša nakon neuspješnog učešća na Kupu Radivoja Koraća. Amerikanac je prije suspenzije počeo da ulazi u pravu formu i pruža najbolje partije od dolaska u Partizan, a trener Đoan Penjaroja mu sve više vjeruje.

Osim što se on vraća nakon neočekivanog zapleta, uskoro ćemo i Karlika Džonsa vidjeti na parketu nakon tri mjeseca pauze.