logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dilanu Osetkovskom ukinuta suspenzija: Miško Ražnatović donio Partizanu vijesti iz Madrida

Dilanu Osetkovskom ukinuta suspenzija: Miško Ražnatović donio Partizanu vijesti iz Madrida

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Menadžer Dilana Osetkovskog Miodrag Miško Ražnatović je javio da je suspenzija centru Partizana "suspendovana" i da on odmah može na teren.

Dilanu Osetkovskom ukinuta suspenzija Izvor: MN PRESS

Dilan Osetkovski će ponovo igrati za Partizan! Njegov menadžer Miodrag Miško Ražnatović se oglasio i javio da je na sudu u Madridu donesena odluka da se njegova 12-mjesečna suspenzija makar za određeno vrijeme suspenduje. 

Dilan Osetkovski je optužen za doping u Španiji gdje je igrao u prethodnim sezonama, a kada je dolazio u Beograd djelovalo je da je taj slučaj riješen. Ipak nedavno je priča ponovo u žiži jer je odjednom iz Španije došla odluka o njegovoj suspenziji na godinu dana. Sada izgleda od toga neće biti ništa i Osetkovski će moći da zaigra za Partizan nakon finalnog turnira Kupa Radivoja Koraća.

"Prema današnjoj odluci suda u Madridu donesena je privremena odluka o suspenziji kazne izrečene Dilanu Osetkovskom koja je sadržavala 12-mjesečnu zabranu takmičenja. Prema tome, od sutra će Dilan Osetkovski će biti u mogućnosti da igra za Partizan", napisao je Miško Ražnatović na svom tviter nalogu. 

Uskoro opširnije...

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dilan Osetkovski KK Partizan Miško Ražnatović košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC