Dilanu Osetkovskom ukinuta suspenzija: Miško Ražnatović donio Partizanu vijesti iz Madrida

Menadžer Dilana Osetkovskog Miodrag Miško Ražnatović je javio da je suspenzija centru Partizana "suspendovana" i da on odmah može na teren.

Izvor: MN PRESS

Dilan Osetkovski će ponovo igrati za Partizan! Njegov menadžer Miodrag Miško Ražnatović se oglasio i javio da je na sudu u Madridu donesena odluka da se njegova 12-mjesečna suspenzija makar za određeno vrijeme suspenduje.

Dilan Osetkovski je optužen za doping u Španiji gdje je igrao u prethodnim sezonama, a kada je dolazio u Beograd djelovalo je da je taj slučaj riješen. Ipak nedavno je priča ponovo u žiži jer je odjednom iz Španije došla odluka o njegovoj suspenziji na godinu dana. Sada izgleda od toga neće biti ništa i Osetkovski će moći da zaigra za Partizan nakon finalnog turnira Kupa Radivoja Koraća.

"Prema današnjoj odluci suda u Madridu donesena je privremena odluka o suspenziji kazne izrečene Dilanu Osetkovskom koja je sadržavala 12-mjesečnu zabranu takmičenja. Prema tome, od sutra će Dilan Osetkovski će biti u mogućnosti da igra za Partizan", napisao je Miško Ražnatović na svom tviter nalogu.

By today’s decision of the court in Madrid, an interim measure has been granted suspending the sanction imposed on Dylan Osetkowski, which consisted of a 12-month ban from competing.

Accordingly, starting tomorrow, Dylan Osetkowski will be eligible to play for KK Partizan. — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic)February 18, 2026

