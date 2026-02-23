Đoan Penjaroja konačno odahnuo: Čak trojica igrača se vraćaju u Partizan

Partizan će poslije nekog vremena moći da računa na povratak trojice igrača koji će biti izuzetno važni Đoanu Penjaroji.

Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

KK Partizan se poslije debakla na Kupu Radivoja Koraća okreće obavezama u Evroligi, a prvi naredni meč na programu je već u srijedu protiv Fenerbahčea, kome će gostovati u Istanbulu od 18.45. Uoči ovog meča Đoan Penjaroja je dobio dobre vijesti i moći će da računa na Dilana Osetkovskog, ali ne samo na njega.

"Konačno smo kompletni", odahnuo je Penjaroja koga od dolaska u Partizan muči kadrovska situacija:

"Svi naši igrači su u trenažnom procesu, a očekujemo i povratak Šejka Miltona i Karlika Džounsa. Posebno nas raduje što je Dilan Osetkovski sada i zvanično tu, bio nam je preko potreban u rotaciji. Za nas u ovom momentu je Dilan zaista veoma važan igrač", htio je da naglasi trener Partizana.

Dobra vijest za Partizan je što je Karlik Džouns ponovo u opticaju, što će izuzetno značajno biti u narednom periodu jer je upravo iz kluba otišao Kameron Pejn.

"Karlik Džons je posljednje dvije sedmice trenirao normalno, spreman je da se vrati na teren. Jasno je da poslije četiri mjeseca, da mu treba vremena da se prilagodi. Bio je dobar na treninzima", naglasio je Đoan Penjaroja koji još nije imao priliku da vidi na djelu sjajnog igrača.

Jasno je da je Kup Radivoja Koraća, na kome je Partizan prošao neslavno, pošto je doživio težak poraz u polufinalu od Mege, bio veliki udarac na sve.

"Očigledno je da smo igrali loše, ali to je veoma posebno takmičenje, teško takmičenje za nas. Roster na ljeto nije bio napravljen na leto tako da se razmišlja o Kupu. Teško je takmičiti se bez normalnog rostera, to je drugačija situacija nego u posljednja dva mjeseca ovdje. Jasno je da smo bolje mogli da odigramo drugi meč. To nije problem da nastavimo da igramo, da nastavimo da se borimo kao prošlog mjeseca, kada smo izgubili samo tri utakmice, a i tu smo se borili sa Realom, Makabijem... Naša situacija je takva da nije bilo moguće boriti se bolje", rekao je Penjaroja.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!