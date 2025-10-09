logo
Nakon 12 godina pauze idu na Svjetsko prvenstvo: Vladimir Petković odveo Alžir na Mundijal!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Ubjedljivom gostujućom pobjedom protiv Somalije, Alžir izborio plasman na Svjetsko prvenstvo.

Vladimir Petković Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Alžir se plasirao na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a u odlučujućem meču savladao je Somaliju kao gost ubjedljivo 3:0.

Tim Vladimira Petkovića tako je našao svoje mjesto među putnicima za Mundijal, koji će naredne godine biti održan u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Iskusni stručnjak, rođen u Sarajevu, na kormilu Alžiraca je od 2024. godine, a sada je uspio da ostvari cilj i odvede reprezentaciju na prvenstvo svijeta.

Sa nova tri boda, "Pustinjske lisice" zadržale su prednost od četiri boda na vrhu grupe G, čime su ostale van domašaja drugoplasiranoj Ugandi. Alžir će tako nastupiti na svom petom svjetskom prvenstvu, prvi put poslije pauze od 12 godina.

Alžiru je bilo potrebno samo šest minuta da probije odbranu - Mohamed Amura je glavom poslao loptu u mrežu na centaršut Rijada Mareza. Marez je nakon asistencije kod prvog gola, sam postigao drugi u 19. minutu.

Alžirci su nastavili da pritiskaju, pa je treći gol stigao u 57. minutu. Ponovo je u centru pažnje bio Marez, centrirao je, lopta je preletjela Abdulsameda Abdulahija i stigla do Amure, koji je još jednom glavom zatresao mrežu za konačnih 0:3.

Pošto je već obezbijedio plasman, Alžir će moći opuštenije da uđe u duel protiv Ugande na stadionu "Hosin Ait Ahmed" u utorak.

Alžir je "preskočio" prethodna dva svjetska prvenstva, u Kataru i Rusiji, a u Brazilu 2014. godine ispali su u osmini finala od Njemačke. Prethodno su takmičenje u grupi završili na drugom mjestu, iza Belgije, a ispred Rusije i Južne Koreje, sa učinkom od po jedne pobjede, remija i poraza.

Tagovi

Mundijal 2026 Alžir Vladimir Petković

