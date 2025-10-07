Cijene ulaznica za Mundijal 2026. skočile u nebo: Finale i do 6.000 dolara!

Navijači u šoku – cijene karata za Svjetsko prvenstvo 2026. i do četiri puta više nego u Kataru!

Izvor: Doug Mills / AFP / Profimedia

FIFA je objavila okvirne cijene ulaznica za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje će se igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a brojke su – zapanjujuće!

U poređenju sa Katarom 2022, cijene su otišle u nebo, a navijači su već počeli da izražavaju ogorčenje na društvenim mrežama.

Najjeftinija karta za finale sada košta čak 2.030 dolara, dok je najskuplja dostigla vrtoglavih 6.370 dolara. Za podsjetnik, u Kataru su cijene za isti meč išle od 206 do 1.607 dolara.

Sličan trend bilježi se i u ostalim fazama – četvrtfinale je skočilo sa 426 na 1.690 dolara, polufinale sa 956 na 2.780, dok je i obična karta za grupnu fazu sada čak 575 dolara.

Iako će Mundijal 2026. biti prvi sa 48 reprezentacija i rekordnim brojem utakmica, mnogi navijači strahuju da će ekskluzivne cijene značiti i – praznije tribine, a s tim je problema bilo i u Kataru.