Problemi za Holanđane: Najboljem strijelcu ukraden pasoš u Brazilu

Memfis Depaj kasni na okupljanje reprezentacije Holandije.

Izvor: Raffaele Conti 88/Shutterstock

Najbolji strijelac reprezentacije Holandije Memfis Depaj propustio je početak okupljanja nacionalnog tima nakon što je prijavio da mu je pasoš ukraden u Brazilu, gdje igra za Korintijans.

Depaj je trebalo da otputuje u Holandiju u nedjelju uveče, ali nije mogao da krene na put.

Tim Ronalda Kumana u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo igra u gostima protiv Malte u četvrtak, a zatim kod kuće protiv Finske u nedjelju.

Holandski fudbalski savez (KNVB) saopštio je da Depaj "čini sve što može" kako bi doputovao što prije.

Selektor Ronald Kuman izjavio je: "Ovo je nesrećna situacija, prije svega za Memfisa, ali i za nas. Prirodno je da želite da započnete pripreme reprezentacije sa kompletnim sastavom. Istovremeno, postoje okolnosti na koje ne možemo da utičemo. Nadamo se da će nam se pridružiti u trening kampu što je prije moguće."

Depaj je prošlog mjeseca sa dva gola protiv Litvanije pretekao Robina van Persija i postao najbolji strijelac u istoriji reprezentacije Holandije sa 52 pogotka u 104 nastupa.

Holandija trenutno zauzima prvo mjesto u kvalifikacionoj grupi G zahvaljujući boljoj gol-razlici od Poljske, uz utakmicu manje.