Čitaoci reporteri

Fabio Kanavaro na klupi Uzbekistana: Svjetski prvak predvodi debitanta na Mundijalu!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Većinu trenerske karijere legendarni Italijan proveo je u Aziji, a kratko je vodio i zagrebački Dinamo.

Fabio Kanavaro Izvor: Shutterstock

Reprezentaciju Uzbekistana ubuduće će boditi legenda italijanskog fudbaa Fabio Kanavaro! Italijan je izabran za selektora nacionalnog tima uoči premijernog nastupa ove selekcije na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine u SAD, Kanadi i Meksiku.

Kanavaro, koji je kao kapiten predvodio Italiju do titule prvaka svijeta 2006. godine, preuzima tu ulogu odmah, saopštila je danas fudbalska federacija Uzbekistana na mreži X.

Ova centralnoazijska zemlja izborila je plasman na svoje prvo Svjetsko prvenstvo u junu, pod vođstvom domaćeg trenera Timura Kapadzea, ali je potom potražila selektora sa većim međunarodnim iskustvom.

Prije nego što je angažovan Kanavaro, Uzbekistan je bio dovođen u vezu sa Joakimom Levom, koji je Njemačku vodio do titule 2014. godine, kao i sa bivšim selektorom Portugala i Južne Koreje Paulom Bentom.

Uzbekistan će debitovati na Svjetskom prvenstvu koje će biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a ključni igrači su mu defanzivac Mančester sitija Abdukodir Husanov i napadač Rome na Eldor Šomurodov, koji trenutno igra na pozajmici u turskoj ligi za Bašakšehir.

Većina trenerskog iskustva 52-godišnjeg Kanavara nakon završetka igračke karijere 2011. godine vezana je za Aziju, iako je imao kratke angažmane u Evropi - u italijanskim klubovima Udineze i Benevento, kao i u Dinamu iz Zagreba, koji je napustio u aprilu.

Kanavaro, koji je 136 puta nastupio za Italiju, ranije je vodio Al-Nasr iz Saudijske Arabije, dok je sa Guangdžou Evergrandeom osvojio titulu šampiona kineske Superlige 2019. godine - iste one kada je nakratko bio i selektor Kine, prije nego što je podnio ostavku poslije samo dvije utakmice.

