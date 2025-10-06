Fabio Kanavaro na klupi Uzbekistana: Svjetski prvak predvodi debitanta na Mundijalu!

Većinu trenerske karijere legendarni Italijan proveo je u Aziji, a kratko je vodio i zagrebački Dinamo.

Izvor: Shutterstock

Reprezentaciju Uzbekistana ubuduće će boditi legenda italijanskog fudbaa Fabio Kanavaro! Italijan je izabran za selektora nacionalnog tima uoči premijernog nastupa ove selekcije na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine u SAD, Kanadi i Meksiku.

Kanavaro, koji je kao kapiten predvodio Italiju do titule prvaka svijeta 2006. godine, preuzima tu ulogu odmah, saopštila je danas fudbalska federacija Uzbekistana na mreži X.

Fabio Cannavaro — Head Coach of the Uzbekistan National Team!



The Uzbekistan Football Association has signed a contract with Fabio Cannavaro — a renowned specialist, three-time FIFA World Cup participant, 2006 World Cup champion, and one of the best defenders of the modern…pic.twitter.com/rF1TAdjba0 — O‘zbekiston FA (@UzbekistanFA)October 6, 2025

Ova centralnoazijska zemlja izborila je plasman na svoje prvo Svjetsko prvenstvo u junu, pod vođstvom domaćeg trenera Timura Kapadzea, ali je potom potražila selektora sa većim međunarodnim iskustvom.

Prije nego što je angažovan Kanavaro, Uzbekistan je bio dovođen u vezu sa Joakimom Levom, koji je Njemačku vodio do titule 2014. godine, kao i sa bivšim selektorom Portugala i Južne Koreje Paulom Bentom.

Uzbekistan će debitovati na Svjetskom prvenstvu koje će biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a ključni igrači su mu defanzivac Mančester sitija Abdukodir Husanov i napadač Rome na Eldor Šomurodov, koji trenutno igra na pozajmici u turskoj ligi za Bašakšehir.

Većina trenerskog iskustva 52-godišnjeg Kanavara nakon završetka igračke karijere 2011. godine vezana je za Aziju, iako je imao kratke angažmane u Evropi - u italijanskim klubovima Udineze i Benevento, kao i u Dinamu iz Zagreba, koji je napustio u aprilu.

Kanavaro, koji je 136 puta nastupio za Italiju, ranije je vodio Al-Nasr iz Saudijske Arabije, dok je sa Guangdžou Evergrandeom osvojio titulu šampiona kineske Superlige 2019. godine - iste one kada je nakratko bio i selektor Kine, prije nego što je podnio ostavku poslije samo dvije utakmice.