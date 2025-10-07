Udine pred ogromnim izazovom: Kako organizovati meč sa Izraelom?

Situacija je naročito napeta jer je Italija posljednjih nedjelja bila poprište velikih protesta zbog problema u Gazi, pa čak i opšteg štrajka, pa se očekuje da će se ti skupovi fokusirati upravo na mjesto održavanja ove utakmice.

Gradonačelnik Udina ne raduje se domaćinstvu kvalifikacione utakmice za Svjetsko prvenstvo između Italije i Izraela, ističući da će, zbog protesta i bezbjednosnih ograničenja, "na stadionu biti 6.000 ljudi, a napolju 10.000".

Utakmica je zakazana za veče 14. oktobra na stadionu Udinezea. Pojavili su se brojni pozivi na bojkot susreta u znak protesta zbog trenutne situacije u Gazi, ali kako su UEFA i FIFA odbile zahtjev da se Izrael suspenduje iz kvalifikacija, meč će ipak biti odigran.

"Bolje bi bilo da se igra bez publike, da se ne doliva ulje na vatru", izjavio je gradonačelnik Udina Alberto Feliće de Toni za novinsku agenciju "LaPresse". "Na kraju ćemo imati 6.000 ljudi na stadionu i 10.000 napolju. Situacija nam je na neki način nametnuta - dramatična je i paradoksalna, jer će više ljudi biti ispred nego unutar arene", dodao je prvi čovjek Udina.

U toku su mirovni pregovori s ciljem okončanja rata, a to daje gradonačelniku nadu da bi u budućnosti isti stadion mogao biti domaćin drugačijem događaju.

"Volio bih da Udine jednog dana ugosti prijateljsku utakmicu između Izraela i Palestine, jer bi to značilo da imamo dvije države i mir", istakao je De Toni.

Stadion "Friuli", ili "Bluenerdži stadion", kako se trenutno zove po sponzoru, nedavno je već bio domaćin UEFA Superkupa između Totenhema i Pari Sen Žermena.

Inače, u grupi I trenutno vodeća je Norveška sa maksimalnih 15 bodova iz pet mečeva, a zatim slijede Italija i Izrael sa po devet, s tim da "azuri" imaju meč manje, tako da će im duel sa Izraelcima biti od izuzetne važnosti u borbi za plasman na Mundijal 2026. godine koji će biti održan u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.



