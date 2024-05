Zinedin Zidan odbio Bajern!

Zinedin Zidan nema namjeru da bude novi trener Bajerna.

Jedan od najvećih svjetskih klubova Bajern ne može da pronađe trenera za sljedeću sezonu. Smijenili su Tomasa Tuhela, pa zvali Ćabija Alonsa, Julijana Nagelsmana, pa opet ubjeđivali Tuhela da ostane, a kada se taman činilo da su se dogovorili sa Ralfom Rangnikom - i od njega su čuli "ne".

Tako je Bajern, pred revanš polufinala Lige šampiona u Madridu, i dalje u potrazi za šefom stručnom štaba. Nova ideja bio je Zinedin Zidan, ali im je i slavni Francuz "spustio slušalicu". Ne samo da ih je javno odbio, pred trku Formule 1 u Majamiju, nego je poručio i da će navijati za svoj Real Madrid u revanšu: "Bajern? Hvala na pitanju, gledaću utakmicu. Nadam se da će Real da pobijedi, ali će biti težak i komplikovan meč", poručio je Zizu za "Skaj".

Zinedin Zidan od 2021. godine nije radio kao trener, a pitanje je i da li hoće. Ima "posebne" uslove i ne bi želio da vodi bilo koje klubove na svijetu, nego samo one koji mu nešto znače. Tako se u posljednjih nekoliko godina najviše dovodio u vezu sa novim povratkom u Real, pa u Juventus, PSŽ i reprezentaciju Francuske.

Zidan (51) je do sada radio samo u Real Madridu sa kojim je od 2016. do 2018. godine tri puta osvajao Ligu šampiona, a potom se vratio od 2019. do 2021, kada nije ponovio te uspjehe i osvojio je "tek" šampionsku titulu u Španiji.