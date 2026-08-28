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Monako dobio posljednju nadu: Stigao investitor spreman da uloži milione i spase klub

Monako dobio posljednju nadu: Stigao investitor spreman da uloži milione i spase klub

Autor Tijana Jevtić
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Monako je poslije propale sezone u Evroligi u posljednji čas uspio da pronađe investitora

KK Monako pronašao investitora Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Košarkaški klub Monako mogao bi vrlo brzo da dobije dobre vijesti i napravi veliki korak ka povratku u profesionalnu košarku. Kako prenosi "L'Ekip", klub iz Kneževine je u četvrtak pronašao investitora koji je spreman da uloži najmanje 10 miliona evra.

Vijest dolazi u trenutku kada se čeka odluka CNOSF-a, koja bi trebalo da bude poznata u petak. Iako je situacija prethodnih dana bila veoma neizvjesna, u Monte Karlu sada postoji razlog za optimizam, jer bi finansijska podrška mogla da promijeni sudbinu kluba.

Poslije brojnih obrta koji su pratili Monako, pojavila se mogućnost koja do sada nije djelovala realno - povratak u najviši rang francuske košarke. Upravo zbog toga u klubu vjeruju da bi završnica cijele priče mogla da bude potpuno drugačija od onoga što se očekivalo.

Posljednji obrt

Atmosferu najbolje oslikava poruka koju je jedan od izvora poslao novinaru "L'Ekipa": "Poslije svega što se dogodilo, gotovo bi bilo razočaravajuće da nema još jednog posljednjeg obrta, zar ne?" Time je, čini se, nagoviješteno da se u Monaku konačno pojavila konkretna nada.

Bilo je sličnih najava i ranije, ali se nijedna nije pokazala kao konačno rješenje. Ovoga puta, međutim, informacije ukazuju na to da je situacija ozbiljnija i da bi investitor sa značajnim finansijskim sredstvima mogao da bude ključan za opstanak i budućnost Monaka.

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KK Monako

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