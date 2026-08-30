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Totalni kolaps finaliste Evrolige: Kraj puta za Monako, Savez ih konačno izbacio iz svih takmičenja

Totalni kolaps finaliste Evrolige: Kraj puta za Monako, Savez ih konačno izbacio iz svih takmičenja

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Prošle godine su igrali finale Evrolige, a naredne sezone će u najniži rang takmičenja.

Monako u najnižem rangu KS Francuske odbio žalbu Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia

Prošlogodišnji finalista Evrolige, Monako, dotakao je dno. KS Francuske odbio je žalbu tima iz Kneževine, što znači da neće moći da igraju nijedno nacionalno takmičenje pod patronatom ove košarkaške organizacije. U najboljem slučaju, biće im dozvoljeno da se takmiče u trećem rangu, ali i to je pod znakom pitanja.

Iako je bilo naznaka finansijske stabilizacije i mogućeg dolaska novih sponzora, do tog preokreta je došlo prekasno. Košarkaški savez Francuske odbio je zahtjeve kluba za hitno ponovno razmatranje njegove dokumentacije.

Upravni sud je jedina preostala pravna opcija za Monako, mada tamošnji mediji javljaju da rukovodstvo kluba ne planira da uloži još jednu žalbu.

Ko je napustio klub?

Već tokom polovine sezone je došlo do velikih turbulencija u Monaku. Trener Vasilis Spanulis nije želio da čeka bolje dane, već je prvi napustio klub, da bi njegovim stopama krenuli i igrači.

Klub su napustili Eli Okobo, Majk Džejms, Alfa Dijalo, Nemanja Nedović, Kevarijus Hejs, Danijel Tajs i skoro svi igrači i u klubu su za sada zvanično samo Joan Makundu, Juan Begarin i Nikola Mirotić. Očekuje se da i oni nađu novi angažman i posebno je pitanje šta će biti sa mlađim kategorijama.

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KK Monako

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