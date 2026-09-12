Nova zabrana za Monako, ne daju im da igraju u trećoj ligi: Da li je ovo znak za dolazak u ABA ligu?

Potpuni haos se nastavlja u Francuskoj pošto je Monako dobio zabranu od tamošnjeg saveza da se takmiči u trećoj ligi

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Potpuni haos u Francuskoj - nova zabrana za Monako. Neće moći da se takmiče ni u trećoj ligi. To je najnovija odluka tamošnjeg saveza. S obzirom na to da vrijeme ističe sve je jasnije da su male šanse da će igrati u nekoj od profesionalnih liga i da će biti dio neke od niželigaških, amaterskih takmičenja.

Šta je rješenje? Možda i dolazak u ABA ligu. O tome se priča već neko vrijeme i to je jedna od opcija. Neće moći da budu u prvoj ABA ligi, jer je već poznat i format i raspored takmičenja, već u drugoj ABA ligi. Ako je opcija peta-šesta liga Francuske i amaterska košarka? Sve je moguće. O tome je nedavno pričao i predsjednik regionalnog takmičenja Ostoja Mijailović.

"Što se tiče Monaka, javili su se ABA ligi sa željom da igraju. Informisani ste o tome, znate kroz šta je klub prošao u finansijskom smislu i problemima koje su imali. Kada su se oni javili, već smo napravili format, kalendar takmičenja, nije moguće da se priključe. Moj prijedlog biće da prođu ciklus kroz ABA 2, pa da se priključe naredne godine. Ako im bude prihvatljivo. Mislimo o njima sve najbolje, poznajem ljude iz menadžmenta. Napravili su dobru stvar za evropsku košarku. Žao mi je što su prošli tako nešto. I Partizan je prošao sličan ciklus i znam koliko je to teško i naporno i želim im da se oporave", rekao je Mijailović.

Situacija bi uskoro trebalo da bude poznata i da se reši sudbina kluba koji je do skoro igrao fajnal-for Evrolige, a sada je pred gašenjem zbog ogromnih finansijskih problema.