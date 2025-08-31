logo
Hrvat maler za "nerazure": Perišić doživio šokantan poraz, pa gledao na Meaci blamažu Intera!

Hrvat maler za "nerazure": Perišić doživio šokantan poraz, pa gledao na Meaci blamažu Intera!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Ivan Perišić sa tribina gledao poraz svog nekadašnjeg tima.Ni Edin Džeko nije uspio da pomogne Fiorentini da dođe to trijumfa u Torinu.

Serija A inter poražen od Udinezea na Meaci Izvor: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Ekipa Intera imala je posebnog gosta u nedjelju uveče na duelu sa Udinezeom, pošto je duel na Meaci sa tribina gledao njihov bivši igrač Ivan Perišić, ali on im nije donio sreću.

Hrvatski fudbaler, koji je dan ranije sa PSV-om doživio šokantan poraz u holandskom prvenstvu od novajlije Telstara, izgleda je bio maleričan i Inter je poražen od Udinezea 2:1.

Dobro je krenulo za „nerazure“ kada je Denzel Damfriz pogodio za vođstvo u 17. minutu, ali upravo je bek Intera kumovao pogotku za izjednačenje poslije nešto manje od pola sata igre. Lopta ga je pogodila u ruku i dosuđen je jedanaesterac koji je Kinan Dejvis pretvorio u gol, a prije kraja prvog poluvremena engleski napadač upisao je asistenciju za Artura Atu i Udineze je stigao do šokantnog preokreta.

Uprkos brojnim prilikama pa i činjenici da se mreža zatresla poslije "projektila“ Federika Dimarka ostalo je 2:1. Pogodak Dimarka je poništen zbog ofsajda, a Udineze se čudesno branio do kraja utakmice i stigao do prve pobjede u sezoni, poslije remija na otvaranju sezone.

Za razliku od Intera ekipa Lacija nije imala problema na svom terenu protiv Verone. Lacio je slavio 4:0, a prvo ime na Olimpiku bio je Tati Kasteljanos koji je postigao gol i upisao dvije asistencije.

Torino i Fiorentina odigrali su meč bez golova, a stanje na terenu nije promijenio ni ulazak Edina Džeke 13 minuta prije kraja.



