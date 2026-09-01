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Džumhur ispao sa US opena u prvom kolu: Osvojio set za 1:1, pa "nestao" sa terena

Džumhur ispao sa US opena u prvom kolu: Osvojio set za 1:1, pa "nestao" sa terena

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Najbolji bh. teniser eliminisan je na startu grend slema u Njujorku.

Damir Džumhur Izvor: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Damir Džumhur završio je nastup na US openu u prvom kolu poslije poraza u duelu sa Hubertom Hurkačem. Najbolji bh. teniser stigao je u Njujork kao 104. igrač svijeta, a u susretu sa 57 mjesta bolje rangiranim Poljakom uspio je da osvoji set (4:6, 6:4, 1:6, 1:6).

Odlično je Džumhur ušao u ovaj meč, napravio dva brejka i stigao do 4:1, ali je potom izgubio pet uzastopnih gemova. Na startu drugog seta odmah je oduzeo servis rivalu, koji je ekspresno nadoknadio brejk, da bi Džumhur napravio novi u petom gemu, potvrdivši ga nekoliko minuta kasnije za 4:2, poslije čega je uspio da privede set kraju, iskoristivši prvu set-loptu.

Ipak, nakon toga je na terenu postojao samo jedan teniser – Hurkač. Od narednih 11 gemova, Poljak je osvojio čak deset!? Riješio je treći set rezultatom 6:1, a potom i u četvrtom stigao do 4:0, pa je bilo jasno da će se plasirati u drugo kolo, gdje ga čeka duel sa Benom Šeltonom, inače osmim nosiocem na ovoj smotri.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Damir Džumhur Tenis US open

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