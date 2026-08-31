Džumhur počinje nastup na US openu: Prvi rival - Hubert Hurkač

Početak meča planiran je oko 20.30 časova.

Izvor: Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur danas počinje nastup na ovogodišnjem US openu mečom prvog kola protiv favorizovanog Poljaka Huberta Hurkača, trenutno 47. tenisera svijeta.

Susret se igra na terenu broj 12 i postavljen je kao treći po redu. Cjelokupni program na ovom igralištu počinje u 17. časova po našem vremenu, dok je Džumhurova borba planirana oko 20.30. Ipak, tačan izlazak na teren zavisiće od trajanja prethodnih mečeva.

Pred bh. predstavnikom je izuzetno težak izazov, s obzirom na to da je Hurkač poznat po snažnom servisu i odličnoj igri na tvrdoj podlozi. Ipak, Džumhur ulazi u meč sa velikom motivacijom da iznenadi protivnika i prođe u narednu fazu turnira.

Damir Džumhur trenutno je na 107. mjestu ATP liste, a do sada se na Turu nije sastao sa Poljakom. Jedini međusobni duel odigrali su 2017. godine u Dejvis kupu, kada je bh. teniser slavio 3:0.