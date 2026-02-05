logo
Karim Benzema odmah dominira: Het-trik na prvom meču za Al Hilal

Karim Benzema odmah dominira: Het-trik na prvom meču za Al Hilal

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Bivši fudbaler Real Madrida Karim Benzema postigao je tri gola na debiju za Al Hilal

Karim Benzema postigao tri gola na debiju za Al Hilal Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Al Hilala ostvarili su ubjedljivu pobjedu na gostovanju Al Okhdodu rezultatom 6:0 u okviru 21. kola Prolige. Susret je obilježio bivši fudbaler Real Madrida Karima Benzeme koji je debitovao u dresu tima iz Rijada i to sa stilom - postigao je tri gola.

Francuski napadač prešao je posljednjeg dana prelaznog roka iz Al Itihada kod velikog rivala. Čini se da to nije naišlo na odobravanje bivšeg saigrača Kristijana Ronalda. Ipak, u Al Hilalu nisu obraćali previše pažnje na nezadovoljstvo bivše zvijezde tima, a Benzemin debi odmah je prekinuo niz od tri uzastopna remija.

Benzema je u svojoj prvoj utakmici bio fantastičan, postigao je tri gola i upisao jednu asistenciju, na taj način učestvovao je u čak četiri od šest golova svog novog tima. Između 31. i 64. minuta upisao je het-trik, donoseći Al Hilalu veliku prednost od 3:0, da bi u 70. minutu asistirao Malkomu za četvrti gol. Benzema je meč završio u 73. minutu, a do kraja meča Salem Al Davsari upisao se dva puta u listu strijelaca.

Na terenu se našao o Sergej Milinković-Savić. Srpski reprezentativac igrao je do 84. minuta. Ovom pobjedom Al Hilal je i dalje lider Prolige, sa četiri boda više od Al Nasra, koji zauzima drugu poziciju.

Tagovi

Karim Benzema Al Hilal Saudijska Arabija

