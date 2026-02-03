logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta se desilo posljednjeg dana prelaznog roka? Srbin u Primeri, Benzema u Aziji i mega transfer u Londonu

Šta se desilo posljednjeg dana prelaznog roka? Srbin u Primeri, Benzema u Aziji i mega transfer u Londonu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Posljednjeg dana prelaznog roka bilo je transfera, mada ne koliko smo navikli. Ipak, ima šta da se istakne. Benzema, odlasci iz Superlige, dolazak Srbina u Madrid i strašan posao Kristal Palasa.

Posljednji transferi Izvor: PAPON BERNARD / imago sportfotodienst / Profimedia

Crvena zvezda je uspjela da proda Stefana Lekovića po treći put, dok je Veljko Birmančević prešao u Primeru. Vojvodina je prodala Sičendžea u Čarlton, ali ipak nisu to jedini transferi posljednjeg dana prelaznog roka.

Vrlo je aktivan bio Atletiko Madrid koji je za 35.000.000 evra doveo Ademolu Lukmana, dok pokušavaju Juventusu da proslijede Aleksandera Serlota. Uz to su doveli Obeda Vargasa, Meksikanca iz Sijetla i Rodriga Mendozu za 16.000.000 evra iz Elćea.

Možda najveći transfer se desio u Saudijskoj Arabiji, gdje je Karim Benzema potpisao za Al Hilal i zaigraće sa Sergejem Milinkovićem Savićem. Al Itihad je reagovao i doveo Džordža Ilenikenu iz Monaka za 33.000.000 evra.

Kristal Palas je odradio dupli posao, mada nije želio i sada će imati strašnu gužvu u špicu. Pošto je propao transfer Žan Filipa Matete u Milan, a Jergen Strand Larsen je potpisan za 47.000.000 funti iz Vulverhemptona imaće napadačkih opcija Oliver Glazner. Pogotovo jer ima i Učea i Edija Nketiju u timu.

Nekada veliko pojačanje Sitija Kalvin Filips nastavio je sa pozajmicama, sada ga je Pep Gvardiola poslao u Šefild, dok je Vest Hem doveo Aksela Disasija na pozajmicu iz Čelsija. Nekada junior Junajteda Anhel Gomeš se vratio u Premijer ligu to u redove davljenika Vulverhemptona na pozajmicu.

Alan Sent Maksiman je raskinuo ugovor u Meksiku zbog rasizma i vratio se u Francusku pa će nastupati za Lans, a štoperi iz regiona su traženi. Branimir Milačić je iz Hajduka prešao u Udineze, a iako je CSKA pitao za Relju Obrića, nije tu ništa završeno.

Možda će vas zanimati

Tagovi

transferi Karim Benzema

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC