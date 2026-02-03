Šta se desilo posljednjeg dana prelaznog roka? Srbin u Primeri, Benzema u Aziji i mega transfer u Londonu

Posljednjeg dana prelaznog roka bilo je transfera, mada ne koliko smo navikli. Ipak, ima šta da se istakne. Benzema, odlasci iz Superlige, dolazak Srbina u Madrid i strašan posao Kristal Palasa.

Vrlo je aktivan bio Atletiko Madrid koji je za 35.000.000 evra doveo Ademolu Lukmana, dok pokušavaju Juventusu da proslijede Aleksandera Serlota. Uz to su doveli Obeda Vargasa, Meksikanca iz Sijetla i Rodriga Mendozu za 16.000.000 evra iz Elćea.

Možda najveći transfer se desio u Saudijskoj Arabiji, gdje je Karim Benzema potpisao za Al Hilal i zaigraće sa Sergejem Milinkovićem Savićem. Al Itihad je reagovao i doveo Džordža Ilenikenu iz Monaka za 33.000.000 evra.

Kristal Palas je odradio dupli posao, mada nije želio i sada će imati strašnu gužvu u špicu. Pošto je propao transfer Žan Filipa Matete u Milan, a Jergen Strand Larsen je potpisan za 47.000.000 funti iz Vulverhemptona imaće napadačkih opcija Oliver Glazner. Pogotovo jer ima i Učea i Edija Nketiju u timu.

Nekada veliko pojačanje Sitija Kalvin Filips nastavio je sa pozajmicama, sada ga je Pep Gvardiola poslao u Šefild, dok je Vest Hem doveo Aksela Disasija na pozajmicu iz Čelsija. Nekada junior Junajteda Anhel Gomeš se vratio u Premijer ligu to u redove davljenika Vulverhemptona na pozajmicu.

Alan Sent Maksiman je raskinuo ugovor u Meksiku zbog rasizma i vratio se u Francusku pa će nastupati za Lans, a štoperi iz regiona su traženi. Branimir Milačić je iz Hajduka prešao u Udineze, a iako je CSKA pitao za Relju Obrića, nije tu ništa završeno.