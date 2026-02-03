logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veljko Birmančević prešao u Primeru: Zbog njega se zavijorila srpska trobojka u Madridu

Veljko Birmančević prešao u Primeru: Zbog njega se zavijorila srpska trobojka u Madridu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Veljko Birmančević je novi fudbaler Hetafea.

Veljko Birmančević prešao u Hetafe Izvor: Ožana Jaroslav / ČTK / Profimedia

Veljko Birmančević ide u elitu evropskog fudbala. Krilni fudbaler selekcije Srbije preći će u Hetafe na pozajmicu od šest mjeseci. Posljednjeg dana prelaznog roka krilni fudbaler je završio u Ligi petice i nakon epizode u Tuluzu u Francuskoj sada će igati u Španiji.

Navodno je ovo pozajmica sa pravom otkupa, a otkup će koštati tim iz predgrađa Madrida 4.000.000 evra. Naravno, da bi se to desilo prije svega je neophodno da Hetafe ostane u Primeri.

Pogledajte i kako je Hetafe najavio transfer: 

Ovijedo je posljednji na tabeli sa 16 bodova, Levante je iznad sa 18, dok Rajo Valjekano kao posljednji u zoni ispadanja ima 22. Zatim slijedi Hetafe sa 23 koliko ima i Valensija, a do osmog mjesta na tabeli na kome je Real Sosijedad je samo pet bodova tako da se praktično dvije trećine lige bori za opstanak.

Birmančević je ove sezone blistao u dresu Sparte, dao je osam golova i upisao četiri asistencije tako da se uprava nada da će uspjeti da ovim potezom osigura da se u Madridu i naredne sezone igra elitni fudbal. 

Birmančević je ponikao u omladinskoj školi Partizana, zatim je poslije samo nekoliko mečeva u prvom timu poslat u Teleoptik, pa u Rad. Nakon tri godine u Čukaričkom, igrao je za Malme, Tuluz jedne sezone i Spartu iz Praga. Za Srbiju ima 13 nastupa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Veljko Birmančević Hetafe Primera

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC