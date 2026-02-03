Veljko Birmančević je novi fudbaler Hetafea.

Izvor: Ožana Jaroslav / ČTK / Profimedia

Veljko Birmančević ide u elitu evropskog fudbala. Krilni fudbaler selekcije Srbije preći će u Hetafe na pozajmicu od šest mjeseci. Posljednjeg dana prelaznog roka krilni fudbaler je završio u Ligi petice i nakon epizode u Tuluzu u Francuskoj sada će igati u Španiji.

Navodno je ovo pozajmica sa pravom otkupa, a otkup će koštati tim iz predgrađa Madrida 4.000.000 evra. Naravno, da bi se to desilo prije svega je neophodno da Hetafe ostane u Primeri.

Pogledajte i kako je Hetafe najavio transfer:

Plavo es su nuevo colorpic.twitter.com/W4yJYBgWPA — Getafe C.F. (@GetafeCF)February 2, 2026

Ovijedo je posljednji na tabeli sa 16 bodova, Levante je iznad sa 18, dok Rajo Valjekano kao posljednji u zoni ispadanja ima 22. Zatim slijedi Hetafe sa 23 koliko ima i Valensija, a do osmog mjesta na tabeli na kome je Real Sosijedad je samo pet bodova tako da se praktično dvije trećine lige bori za opstanak.

Birmančević je ove sezone blistao u dresu Sparte, dao je osam golova i upisao četiri asistencije tako da se uprava nada da će uspjeti da ovim potezom osigura da se u Madridu i naredne sezone igra elitni fudbal.

Vidi opis Veljko Birmančević prešao u Primeru: Zbog njega se zavijorila srpska trobojka u Madridu Veljko Birmančević i Slobodan Tedić na okupljanju mlade reprezentacije. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MNPRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Birmančević je ponikao u omladinskoj školi Partizana, zatim je poslije samo nekoliko mečeva u prvom timu poslat u Teleoptik, pa u Rad. Nakon tri godine u Čukaričkom, igrao je za Malme, Tuluz jedne sezone i Spartu iz Praga. Za Srbiju ima 13 nastupa.