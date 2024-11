Birmančević nije problem, haos je zbog Albanaca: Veljko nikada više neće igrati za Spartu!

Češki novinar otkrio detalje o situaciji Veljka Birmančevića u Sparti iz Praga.

Srpski fudbaler Veljko Birmančević bio je najbolji igrač Sparte iz Praga prethodne sezone, ali u ovoj situacija u Češkoj nije sjajna za njega. Posljednjih nekoliko mečeva propustio je zbog povrede, iako tamošnji mediji javljaju da ona nije razlog - prvo se u javnosti pojavila informacija o sukobu sa direktorom Tomašom Sivokom protiv čijih je kritika istupio u svlačionici.

Na Sivokovu stranu stali su sportski direktor Tomaš Rosicki i trener Lars Fris, pa je navodno Birmančević zbog rasprave udaljen iz ekipe. Drugi izvori tvrde da u svlačionici sve kuva zbog odnosa srpskog fudbalera i četvorice Albanaca i to dok su najvatreniji navijači na strani srpskog ofanzivca. O sukobu Srbina i Albanaca u jednom podkastu govorio je i novinar Jan Vacek.

"Čuo sam da Birmančevič nema zdravstveni problem. Ali Sparta će sigurno potvrditi svoju verziju, sigurno će imati ljekarski nalaz. No, mislim da to nije glavna linija cijele priče. To je Birmančevićev odnos prema Albancima i Kosovarima. Moje mišljenje je da Birmančević više neće igrati za Spartu", rekao je češki novinar Jan Vacek i dodao: "Ako bi počeo meč za srpsku reprezentaciju, to bi bilo apsolutno poražavajuće za Spartu."

Za Spartu igraju albanski fudbaleri Kazim Laci, Ermal Krasnići, Albion Rahmani i Indrit Tuci, od kojih su dvojica reprezentativci Albanije, a dvojica igraju za takozvano Kosovo. Njima četvorici teško je da postanu miljenici navijača Sparte, jer je ta navijačka grupa među najpoznatijima koje pružaju podršku cjelovitosti Srbije, odnosno negiraju postojanje samoproglašene države Kosove.

Svoju verziju iznio je i menadžer Arijanit Kuči, koji zastupa Krasnićija i Rahmanija. “Nema nikakvih tenzija među igračima, jako se dobro slažu. Albion mi nikada nije spomenuo da postoji bilo kakva napetost između njega i bilo kojeg drugog igrača, u ovom slučaju Birmančevića. Rekao mi je da se drže zajedno. A njihov govor tijela na utakmicama je uvijek pozitivan. Čestitaju jedni drugima na postignutim golovima”, istakao je agent Kuči.

Ostaje da se vidi kako će u Sparti riješiti problem koji očigledno postoji. Prve informacije govorile su o sukobu koji Birmančević ima sa klupskim čelnicima i trenerom, zatim su pomenuti i fudbaleri albanskog porijekla, a tu je i povreda o kojoj se za sada ne zna previše. Odgovore na kompetnu krizu u velikanu češkog fudbala mogli bismo da dobijemo kada zaigra Srbija, ukoliko Veljko Birmančević bude u timu.