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Dosta mu je Al Hilala, ali neće još u penziju: Karim Benzema raskinuo ugovor!

Dosta mu je Al Hilala, ali neće još u penziju: Karim Benzema raskinuo ugovor!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Karim Benzema raskinuo ugovor sa Al Hilalom i postao slobodan igrač, ali planira nastavak karijere uz nove ponude.

Karim Benzema raskinuo ugovor sa Al Hilalom Izvor: PAPON BERNARD / imago sportfotodienst / Profimedia

Karim Benzema završava epizodu u Al Hilalu, samo nekoliko mjeseci nakon dolaska iz Al Itihada.

Francuski napadač će postati slobodan igrač, ali ne planira da se penzioniše, već već ima nekoliko ponuda za nastavak karijere.

Benzema je u drugom dijelu sezone ostavio odličan utisak, ali je Al Hilal završio prvenstvo iza šampiona. Njegov odlazak poklapa se sa dolaskom Gabrijela Martinelija iz Arsenala, što je dodatno ubrzalo rastanak.

Sa 38 godina, osvajač Zlatne lopte iz 2022. godine želi još jedan izazov u karijeri.

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Tagovi

Karim Benzema Al Hilal

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