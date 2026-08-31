Karim Benzema raskinuo ugovor sa Al Hilalom i postao slobodan igrač, ali planira nastavak karijere uz nove ponude.

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Karim Benzema završava epizodu u Al Hilalu, samo nekoliko mjeseci nakon dolaska iz Al Itihada.

Francuski napadač će postati slobodan igrač, ali ne planira da se penzioniše, već već ima nekoliko ponuda za nastavak karijere.

Vidi opis Dosta mu je Al Hilala, ali neće još u penziju: Karim Benzema raskinuo ugovor! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Pierre-Philippe MARCOU / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Paul Greenwood/Colorsport / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Benzema je u drugom dijelu sezone ostavio odličan utisak, ali je Al Hilal završio prvenstvo iza šampiona. Njegov odlazak poklapa se sa dolaskom Gabrijela Martinelija iz Arsenala, što je dodatno ubrzalo rastanak.

Sa 38 godina, osvajač Zlatne lopte iz 2022. godine želi još jedan izazov u karijeri.