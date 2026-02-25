logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Njukasl i Bajer Leverkuzen nastavljaju dalje: Favoriti potvrdili klasu, sad su među 16 najboljih

Njukasl i Bajer Leverkuzen nastavljaju dalje: Favoriti potvrdili klasu, sad su među 16 najboljih

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Njukasl i Bajer Leverkuzen plasirali su se u osminu finala Lige šampiona.

Njukasl i Bajer Leverkuzen u osmini finala Lige šampiona Izvor: Craig Cowan / imago sportfotodienst / Profimedia

Njukasl i Bajer Leverkuzen plasirali su se u osminu finala Lige šampiona. Njukasl je na svom terenu pobijedio Karabag rezultatom 3:2 i tako potvrdio prolaz dalje, dok je Leverkuzen odigrao neriješeno protiv tima iz Pireja 0:0, ali vođstvo iz prvog meča odnijelo je prevagu.

Azerbejdžanski tim je odigrao bolji meč nego u prvom susretu, ali nije uspio da napravi preokret. Engleski tim je startovao odlično - već u šestom minutu stigao je do dva gola prednosti. Pogotke su postigli Sandro Tonali i Žoelinton. Karabag je u nastavku uspio da smanji razliku golom Džona Durana u 51. minutu, ali je Botman brzo vratio dva gola viška za domaćina.

Gosti nisu odustajali i izborili su jedanaesterac, ali ga Janković nije realizovao jer mu je udarac odbranio Ramzdejl. Ipak, Kafargulijev je bio najbrži u nastavku akcije i postigao gol. Njukasl je potom rutinski priveo utakmicu kraju i obezbijedio mjesto među najboljih 16 ekipa.

Plasman u osminu finala izborio je i Bajer Leverkuzena, koji je revanš protiv Olimpijakosa završio bez golova. Njemački tim je već u prvom meču u Pireju pobijedio 2:0, što mu je bilo dovoljno za prolaz dalje.

Rezultati svih mečeva:

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Njukasl Bajer Leverkuzen fudbal Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC