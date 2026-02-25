Njukasl i Bajer Leverkuzen nastavljaju dalje: Favoriti potvrdili klasu, sad su među 16 najboljih

Njukasl i Bajer Leverkuzen plasirali su se u osminu finala Lige šampiona.

Izvor: Craig Cowan / imago sportfotodienst / Profimedia

Njukasl i Bajer Leverkuzen plasirali su se u osminu finala Lige šampiona. Njukasl je na svom terenu pobijedio Karabag rezultatom 3:2 i tako potvrdio prolaz dalje, dok je Leverkuzen odigrao neriješeno protiv tima iz Pireja 0:0, ali vođstvo iz prvog meča odnijelo je prevagu.

Azerbejdžanski tim je odigrao bolji meč nego u prvom susretu, ali nije uspio da napravi preokret. Engleski tim je startovao odlično - već u šestom minutu stigao je do dva gola prednosti. Pogotke su postigli Sandro Tonali i Žoelinton. Karabag je u nastavku uspio da smanji razliku golom Džona Durana u 51. minutu, ali je Botman brzo vratio dva gola viška za domaćina.

Gosti nisu odustajali i izborili su jedanaesterac, ali ga Janković nije realizovao jer mu je udarac odbranio Ramzdejl. Ipak, Kafargulijev je bio najbrži u nastavku akcije i postigao gol. Njukasl je potom rutinski priveo utakmicu kraju i obezbijedio mjesto među najboljih 16 ekipa.

Plasman u osminu finala izborio je i Bajer Leverkuzena, koji je revanš protiv Olimpijakosa završio bez golova. Njemački tim je već u prvom meču u Pireju pobijedio 2:0, što mu je bilo dovoljno za prolaz dalje.

Rezultati svih mečeva:

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!