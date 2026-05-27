logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vojvodina pravi evropski trening-centar: Počeli veliki radovi u "Vujadinu Boškovu"

Vojvodina pravi evropski trening-centar: Počeli veliki radovi u "Vujadinu Boškovu"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

FK Vojvodina sprovodi velike radove u svom trening-centru.

Počeli radovi u trening centru Vojvodine Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

Fudbalski klub Vojvodina počeo je velike radove u Fudbalskom centru "Vujadin Boškov" u Veterniku. U toku su radovi na oba trenažna terena u domu vicešampiona Srbije - u terenu "Broj 1" sprovode se radovi na postavljanju nove drenaže, modernog zalivnog sistema, na nivelaciji terena i postavljanju prirodne trave, da bi se obezbijedili optimalni uslovi za treniranje tokom cijele godine.

Na Vošinom terenu "Broj 2" uklanja se postojeća trava i biće postavljena nova, prirodna trava. Takođe, započeti su i radovi na kopanju novih bunara iza oba terena, na dubini od 60 do 90 metara.

"FK Vojvodina nastavlja da sistemski ulaže u razvoj svog sportskog centra, jer vrhunski reultati počinju upravo od kvalitetnih uslova za rad, napredak i razvoj novih generacija", saopštio je klub.

Novosađani će ovog ljeta pod vođstvom trenera Miroslava Tanjge zaigrati u kvalifikacijama za Ligu Evrope od 9. jula.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Vojvodina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC