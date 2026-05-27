Vojvodina pravi evropski trening-centar: Počeli veliki radovi u "Vujadinu Boškovu"

FK Vojvodina sprovodi velike radove u svom trening-centru.

Fudbalski klub Vojvodina počeo je velike radove u Fudbalskom centru "Vujadin Boškov" u Veterniku. U toku su radovi na oba trenažna terena u domu vicešampiona Srbije - u terenu "Broj 1" sprovode se radovi na postavljanju nove drenaže, modernog zalivnog sistema, na nivelaciji terena i postavljanju prirodne trave, da bi se obezbijedili optimalni uslovi za treniranje tokom cijele godine.

Na Vošinom terenu "Broj 2" uklanja se postojeća trava i biće postavljena nova, prirodna trava. Takođe, započeti su i radovi na kopanju novih bunara iza oba terena, na dubini od 60 do 90 metara.

"FK Vojvodina nastavlja da sistemski ulaže u razvoj svog sportskog centra, jer vrhunski reultati počinju upravo od kvalitetnih uslova za rad, napredak i razvoj novih generacija", saopštio je klub.

Novosađani će ovog ljeta pod vođstvom trenera Miroslava Tanjge zaigrati u kvalifikacijama za Ligu Evrope od 9. jula.