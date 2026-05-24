Suze u Novom Sadu, otišla legenda kluba: Kapiten posljednji put obukao dres Vojvodine

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Slobodan Medojević dirljivo se oprostio od Vojvodine.

SLobodan Medojević napušta Vojvodinu Izvor: MN PRESS

Đak, prvotimac i kapiten Vojvodine Slobodan Medojević (35) definitivno je napustio taj klub i oprostio se od navijača. Uoči meča protiv Novog Pazara i pobede "Stare dame" 3:0, dobio je poseban ispraćaj na stadionu "Karađorđe", na kojem po svemu sudeći ipak neće završiti karijeru.

Bilo je veoma emotivno, pogledajte.

Dan prije posljednjeg meča za Vojvodinu, Medojević je rekao da mu je postalo jasno da odlazi jer mu nije ponuđeno da ostane. 

"Nije bilo kontakata sa ljudima iz kluba još uvijek, a za 10 dana mi ističe ugovor, to je za mene očigledan znak da je priča gotova. Svakako da neću igrati nigdje u Srbiji, jer ne vidim sebe ni u jednom drugom klubu osim u Vojvodini. Postoje određena interesovanja sa Kipra. Tamo sam proveo pet godina i to je jedna od opcija, ako uspiju sve kockice da se poklope. S obzirom da su mi i djeca krenula u školu ovdje, moram da organizujem sve kako bi bilo smisla i za njih. Tek kad završim sa igračkom karijerom, nastaviću da se bavim trenerskom licencom", rekao je Medojević za "Mozzart sport".

Medojević se vratio u svoj matični tim u ljeto 2024. i napušta ga poslije 16 nastupa ove sezone. Dres "Stare dame" srpskog fudbala pouzdani defanzivni vezista nosio je čak 129 puta, u njemu postigao pet golova i stekao afirmaciju. U Voši je postao profesionalac 2007, nosio "bijelo-crveno" do 2011. i odlaska u Volsfburg, a u Njemačkoj je igrao i za Ajntraht i za Darmštad. Potom je pola decenije igrao za AEL Limasol na Kipru i sa ostrva se vratio kući, gdje je i ove subote ispraćen kao jedan od ljubimaca navijača.

