Počeli su da prave pritisak Novaku Đokoviću: Ovo nije htio da čuje pred Rolan Garos

Novak Đoković razmatra učešće na Rolan Garosu, dok se pritisak na njega povećava pošto je Alkaraz i definitivno odustao.

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković najavio je da će možda učestvovati na Rolan Garosu, iako je lane delovalo da definitivno diže ruke od ovog turnira, pošto mu u ovim godinama najmanje prija igranje na šljaci. To se pak promijenilo iz nekog razloga i Đoković se za sada oporavlja od povrede i najavljuje potencijalno učešće na mastersu u Rimu, a zatim i na Rolan Garosu gdje će opet biti jedan od favorita za osvajanje grend slema.

Te šanse su se posebno povećale od kada je poznato da Karlos Alkaraz neće igrati na Rolan Garosu, a generalno danas u tenisu nema naročito mnogo kvalitetnih "šljakaša". Zato su moguća iznenađenja u Parizu i neće se dopasti Đokoviću što sada i njega sve više stavljaju u taj krug ljudi, praveći mu pritisak.

"Za mene je Vimbldon turnir koji Novak Đoković može da osvoji, ali odjednom je Rolan Garos postao veoma zanimljiv u muškom žrebu", rekao je poznati teniser i trener Greg Rusedski.

"Da, Janik Siner je veliki favorit, ali vidjećemo kako će se očekivanja razvijati, jer su do sada bila fokusirana na dvojicu igrača. Pričali smo o Sineru. Pričali smo o Karlosu Alkarazu, a sada svi pričaju samo o Sineru, Sineru, Sineru. To će staviti malo veći pritisak na njega i stvoriti dodatna očekivanja. Sada mnogi igrači razmišljaju: ‘Karlosa nema na Rolan Garosu. Ne moram da pobijedim i Alkaraza i Sinera jednog za drugim da bih osvojio grend slem turnir.’ Biće zanimljivo vidjeti šta će Novak pokazati u Rimu. Odjednom razmišlja: ‘Možda se tu ukazuje prilika'", naglasio je Rusedski.

"I Aleksander Zverev će razmišljati isto, a on je igrač koji je bio najkonstantniji na turu, pored Alkaraza i Sinera", dodao je još Britanac, da ne ispadne da je samo od Đokovića "tražio" da se pokaže na Rolan Garosu.

Podsjetimo, Novak Đoković je ove sezone igrao finale Australijan opena poslije čega je igrao još samo Indijan Vels.