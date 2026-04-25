Novak Đoković poslao poruku najvjernijim navijačima

Srpski teniser Novak Đoković oduševio je najvjernije fanove i zahvalio im se na podršci koju mu daju svih ovih godina.

Izvor: djokernole/Instagram

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković obratio se svojim najvjernijim fanovima preko društvene mreže Instagram. Srpski as ima ogromnu armiju navijača širom svijeta, a oni najvatreniji su se okupili u zajednici "NoleFam" i danas slave svoj dan.

Jedan od najvećih sportista svih vremena ih nije razočarao, te se oglasio sa posebnom čestitkom.

"Zdravo svima, želim svima da poželim srećan "NoleFam day". Kao što sam više puta rekao, želim da iskažem zahvalnost i ljubav za sve ove godine podrške. Nevjerovatno je kako NoleFam zajednica raste, volim vas ljudi, hvala vam što ste uz mene u dobrim i lošim vremenima. Jedva čekam da vidim mnoge od vas kada se vratim na teren", rekao je Nole u kratkom obraćanju na Instagramu.

Gdje je Novak Đoković?

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković vratio se u Beograd nakon što je bio voditelj na svečanosti u Madridu povodom dodjele "Laureus" nagrada. Ljubitelji tenisa su se nadali da će se takmičiti u prestonici Španije na turniru serije 1000, ali Novak je morao da produži oporavak od povrede i očekuje se da njegov naredni turnir bude Rolan Garos.

Još uvijek postoji šansa da se prijavi za Rim, ali prema njegovim posljednjim riječima, to je malo vjerovatno. Tako će Novak po prvi put izaći na parisku šljaku bez ijednog takmičarskog meča, pa se očekuje da njegov glavni prioritet ove sezone bude osvajanje Vimbldona.

Novak je ove sezone igrao na samo dva turnira - Australijan Openu i Indijan Velsu, da bi se potom povukao iz Majamija, Monte Karla i Madrida.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:00 Argiros prekinuo nastup zbog Novaka Đokovića Izvor: instagram/konstantinosargiros.fanclub Izvor: instagram/konstantinosargiros.fanclub

(MONDO)