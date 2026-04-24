Novak Đoković neće imati veću šansu za 25. grend slem: Ovako stoje stvari poslije Alkarazovog odustajanja

Dvostruki uzastopni šampion Rolan Garosa povukao se zbog povrede i ostavio izazivačima šansu da se popnu na pariski tron. Novak Đoković je svjestan veličine prilike.

Izvor: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia

Teniska vijest dana - odustajanje Karlosa Alkaraza od učešća na Rolan Garosu, uzdrmala je taj sport. Dvostruki uzastopni šampion Otvorenog prvenstva Francuske neće se oporaviti od povrede zgloba desne ruke, zbog kojeg se prije nedjelju dana povukao sa turnira u Barseloni. Na taj način, poremećena je ravnoteža među teniskim velikanima, uspostavljena prethodnih sezona.

Najveći teniser svih vremena, Novak Đoković, pobijedio je zimus na Australijan openu Janika Sinera u polufinalu i prekinuo niz uzastopnih finala u kojima su igrali Karlos Alkaraz i Siner. Bilo ih je čak tri u nizu i prijetilo je da postane pravilo da se njih dvojica sreću u mečevima za titulu. Ovog juna u Parizu sigurno neće biti tako, kao što nije bilo ni u Melburnu. I na Novaku je da proba da iskoristi tu šansu i da uradi što i zimus - da pobijedi Sinera - naravno, ako do tog duela dođe.

Prije toga, Đoković pred sobom sada ima prioritetniji zadatak - da se oporavi od povrede zbog koje nije igrao još od 12. marta i sigurnoi neće pre 6. maja, kada počinje Masters u Rimu. Nažalost, u ovom trenutku ni on nema definitivnu potvrdu da li će otići u Italiju ili će pravo u Pariz.

"Povrijeđen sam i nadam se da ću se vratiti bar za Rolan Garos. Radim na tome da igram u Rimu, ali ne mogu da iznosim bilo kakve prognoze, jer sve zavisi od toga koliko napreduje moj oporavak. Dajem sve od sebe da se spremim za Rolan Garos", rekao je Novak ove nedjelje, tokom koje je bio voditelj na dodjeli Laureus nagrada u Madridu.

Alkarazovo odustajanje stvoriće prostor u žrijebu koji će biti velika šansa za Sinera, Đokovića, kao i za sve koji hoće na upražnjeni tron. Španac je kao šampion trebalo da brani 2.000 ATP poena i osjetiće njihov nedostatak u tijesnoj trci za prvo mjesto protiv Janika Sinera. Italijan je trenutno na čelu ATP liste sa samo 390 bodova više (13.350 - 12.960). Aleksander Zverev je treći sa 5.255 bodova, a Novak Đoković je četvrti sa 4.710 ATP poena.

