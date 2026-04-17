Kakav šok: Povukao se i Karlos Alkaraz, ovo baš zabrinjava

Bojan Jakovljević
Prvi teniser svijeta Karlos Alkaraz povukao se sa drugog turnira zaredom.

Karlos Alkaraz povukao se sa turnira u Madridu Izvor: DAX TAMARGO / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković u petak je objavio da se neće takmičiti na Mastersu u Madridu, a par sati kasnije stiže još jedno razočaranje za ljubitelje tenisa. Prvi "reket" svijeta Karlos Alkaraz povukao se sa prestižnog turnira u domovini.

Španac nije naveo razlog povlačenja, ali očigledno nije uspio da zaliječi probleme sa povredom jer se nedavno povukao i sa turnira u Barseloni.

"Ima nekih vijesti koje je nevjerovatno teško podijeliti. Madrid je moj dom, jedno od najposebnijih mjesta u mom kalendaru, i zato me toliko boli što ne mogu da igram ovdje drugu godinu zaredom. Posebno me boli što nisam pred svojim ljudima, na turniru koji toliko znači. Hvala vam na nepokolebljivoj naklonosti i nadam se da ćemo se uskoro vidjeti", napisao je emotivni Alkaraz.

Već je najavio ovaj epilog

Karlos Alkaraz odlučio je da se povuče sa turnira u Barseloni zbog povrede zgloba. Nadao se na će moći da nastavi nastup na jednom od omiljenih turnira, ali su dodatni pregledi utvrdili da je bolje da ne rizikuje.

"Moram da slušam svoje tijelo i ono što mi govori i da ne ugrozim budućnost. Zato sam mora oda se povučem sa ovog turnira koji je za mene uvijek bio poseban. Nikada ne volim da se povlačim sa turnira, posebno sa ovog. Sa velikom tugom sam donio odluku, moram da se vratim kući i da krenem sa oporavkom sa ekipom, doktorima, fizioterapeutom. Potrudiću se da se oporavim što prije i da budem spreman za turnire koji dolaze. Nadam se da ću da budem na terenu što je prije moguće", zaključio je Alkaraz.

Možda će vas zanimati

