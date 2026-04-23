Benoa Per o Novaku Đokoviću: "Ja stao na prvom, a on nije poslije 101"

Benoa Per o Novaku Đokoviću: "Ja stao na prvom, a on nije poslije 101"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Francuski teniser Benoa Per divi se Novaku Đokoviću koji ne gubi motivaciju ni poslije toliko trofeja.

kako novak djokovic ostaje motivisan poslije 101 trofeja Izvor: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia

Novak Đoković uskoro će proslaviti 39. rođendan, ali i dalje ne planira da digne ruke od tenisa. Osvojio je apsolutno sve što se može osvojiti, oborio rekorde koji možda nikada neće "pasti" u tuđe ruke, međutim i dalje je motivisan i nastupa na turnirima na kojima se lijepo osjeća i na kojima misli da može do još titula.

To je drugima neshvatljivo, od navijača do njegovih kolega, tako da je francuski teniser Benoa Per - jedan od najkontroverznijih u ovom sportu - istakao da ne može da vjeruje da Novak Đoković i dalje osjeća tu "glad".

"Ne znam kako radi to, ja sam izgubio nešto svoje motivacije kada sam osvojio prvi turnir u karijeri...", zapitao se Benoa Per kako je Đoković i poslije 101. trofeja isti: "Đoković je toliko toga osvojio, a i dalje želi više. To je baš ludo. On je veliki šampion i zato nastavlja. Želi da osvoji još jedan grend slem i želi da pokaže novoj generaciji da je još uvijek u stanju da to učini. Ovo bi mogla da bude njegova posljednja sezona, ali nadam se da će uspjeti“.

Šta još Benoa Per kaže o Đokoviću?

Izvor: MN PRESS

"Kada ga vidite na terenu, čak i u ovom fazi karijere, nevjerovatno je kako se kreće, kao da je 20-godišnjak. Bio je veoma blizu na Australijan openu i Vimbldonu. Mislim da ima svoje šanse. Po mom mišljenju, to su mjesta gdje može da osvoji ponovo. Na Rolan Garosu će biti fizički jako teško, ali na Vimbldonu ima šanse", naveo je Francuz.

Inače, Benoa Per je pobijedio Novaka Đokovića tokom 2018. godine kada je srpski as izlazio iz povrede i razmišljao čak u tim trenucima o prekidu karijere, ali evo ga danas - daleko od penzije.

"Moje prvo iskustvo sa njim bilo je kada sam bio veoma mlad, a on je bio prvi na svijetu. Sjećam se da je njegova igra bila kompletna. Ludo je to kako se kreće. Kada servira, veoma je dobar. Ritern mu je nevjerovatan. Poslije svih tih godina, igrači iz moje generacije odlaze, a Đoković i dalje radi i pravi nevjerovatne stvari. Pobijedio sam ga jednom i to je bilo nešto veoma posebno za mene, iako nije bio onaj pravi", izjavio je Per.

Može li Novak do još titula?

Iako je Per rekao da najveće šanse daje na Vimbldonu i Australijan openu, djeluje da i na US Openu ima šanse: "Mislio sam da je nemoguće da pobijedi Sinera na betonu. Jak je fizički i mentalno, zato sam iznenađen što ga je pobijedio na Australijan openu. Zato vjerujem da bi Novak mogao to da uradi još jednom", zaključio je on.

Inače, Đoković je otkazao učešća u Monte Karlu i Madridu, neizvjesno je da će igrati u Rimu, dok je dao naznaku da bismo opet mogli da ga vidimo na Rolan Garosu.

Novak Đoković hladno pozdravio protivnike posle poraza na Indijan Velsu
Izvor: YouTube/Tennis TV
Izvor: YouTube/Tennis TV

