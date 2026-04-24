Novak Đoković prepoznao novinara koji mu je natjerao suze na oči: "Ma, ti si onaj što me rasplakao"

Na Laureus nagradama, Novak Đoković prepoznao je novinara koji mu je natjerao suze na oči. Otkrijte kako je ovaj trenutak uticao na njega.

Izvor: Instagram/juliopolo/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković bio je nedavno domaćin na "Laureus nagradama" u Madridu gdje se držio sa brojnim poznatim sportistima, glumcima, raznim javnim ličnostima, međutim niko mu nije izmamio osmijeh kao jedan španski novinar koga je prepoznao na crvenom tepihu.

"Novače, ne znam da li me se sjećaš...", rekao je Španac pružajući ruke Novaku Đokoviću koji se dobro zagledao u njega i polako je klupko počelo da se odmotava.

"Dao sam ti fotografiju poslije Pariza 2024. godine", izgovorio je sljedeće Španac i Đokoviću se odmah "upalila lampica" na vrlo emotivan trenutak koji je dobro zapamtio i koji će pamtiti do kraja života, pošto je tada ponovo zaplakao pred kamerama dok je nosio zlatnu olimpijsku medalju oko vrata.

"Da, ti si me rasplakao. Opet ćeš me rasplakati? Nemoj opet to da radiš, imam šminku. To je bilo baš lijepo čovječe. Uhvatio si me u vrlo emotivnom trenutku i to je jako lijepo sjećanje. Podsjetio me na tu fotografiju kada sam napravio prve korake na teniskom terenu", rekao je Đoković i zahvalio se španskom novinaru koji je na najoriginalniji mogući način uspio da "rasplače" Đokovića i zato ga nije zaboravio.

"Ponovni susret sa Novakom Đokovićem. Nakon nezaboravnog trenutka na Olimpijskim igrama u Parizu 2024, na ceremoniji dodjele nagrada Laureus, uslijedio je još jedan intervju sa Novakom Đokovićem. Još jednom, hvala ti što si dozvolio sebi da se povežeš u tom posebnom trenutku, nakon što si postigao sve. Što si sebi dao prostor da slušaš i, prije svega, da budeš dirnut. Mali uvid iza kulisa bilješki koje sam pravio za Olimpijske igre, sa, bez sumnje, jednim od najboljih sportista u istoriji", napisao je novinar i dodao: "Nadam se da ćemo se ponovo sresti na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028".

Kako je "sličica" rasplakala Novaka?

"Hoću da ti dam ovo i da mi opišeš kako se osjećaš kada gledaš na taj put koji si imao od tog trenutka?", kazao je novinar koji je Đokoviću dao sličicu na kojoj je srpski as imao samo četiri godine i prvi put je držao reket u rukama.

"Da... Prvi put sam držao reket. Imao sam četiri godine, bilo je to na Kopaoniku. Prvi put sam se zaljubio u ovaj sport. Vraća mi mnogo lijepih emocija. BIo je to dugačak put, ponosan sam. Hvala što ste mi dali ovo! Kako se osjećam? Zahvalan sam svim ljudima, uključujući i svog prvog trenera, koji su mi pomogli da se zaljubim u ovaj sport. Hvala Bogu koji je imao milosti i ovo mi omogućio. Tada je to bilo nemoguće ovo dostići. Ništa ipak nije nemoguće kada imaš vjere u sebe", poručio je Nole koji je bio u suzama zbog toga.

